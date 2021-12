Primo caso di variante Omicron in Fvg

La variante Omicron è stata individuata anche in Fvg. Il test positivo è stato eseguito su un uomo di Cormons, rientrato dalla Lombardia, dove si trovava per lavoro.

Proprio a Milano il contagio, che ha portato al sequenziamento della nuova 'versione' del Covid, scoperta per la prima volta in Sudafrica. Il giovane sta bene e sono già stati eseguiti i relativi tracciamenti.

Sono in corso, inoltre, le verifiche di laboratorio per un secondo possibile caso di Omicron.

L'ultimo sequenziamento regionale - eseguito tra il 29 novembre e il 12 dicembre su 234 tamponi in base al piano di sorveglianza disposto dall'Istituto superiore di Sanità - non aveva rilevato la variante ma, vista la sua diffusione nel resto d'Europa, la sua presenza anche in Friuli Venezia Giulia era una questione di tempo.