Primo compleanno, porte aperte alla SaniPro

SaniPro Ambulatori, in via Tullio 7 a Udine, taglia il primo traguardo in un anno davvero pieno di imprevisti. Anche per questo, sabato 26 settembre a partire dalle 9.30, la struttura organizza una giornata per brindare insieme, conoscere i servizi offerti e i professionisti al lavoro.

Il programma prevede incontri formativi sui carboidrati (alle 10, “Conoscerli per non temerli”, Francesca Bergomas, biologo nutrizionista PhD, specializzando in Scienze dell'Alimentazione), “Correre bene per infortunarsi meno”, (alle 14, Francesco Nardone, dottore in Fisioterapia, esperto nella riabilitazione degli arti inferiori), “Vivere l’intimità in menopausa” (alle 15, Marzia Qualizza, dottoressa in Fisioterapia esperta in riabilitazione del pavimento pelvico), “Disturbi cognitivi: il ruolo dello psicologo” (alle 16, Giovanna Chiarion, psicologa).

Per ragioni organizzative, e per il rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio, è richiesta la prenotazione allo 0432/1597413.