Al via giovedì 10 ottobre, a Udine, il primo Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, organizzato dall'Associazione Psicoattività (che riunisce psicologi impegnati in diversi campi) grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; esso nasce dall'idea che sviluppare nelle persone una conoscenza e una sensibilità verso i temi di natura psicologica possa migliorare la qualità della vita degli individui, dei gruppi e della comunità. Per raccontare questo approccio il Festival, sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar - psicologo, psicoterapeuta e docente all'Università di Urbino - accosta eventi scientifici, culturali e artistici focalizzati sul rapporto tra la figura di Leonardo da Vinci e la psicologia.



Il 10 ottobre il Festival inaugura alle 17.30 nella Sala Ajace del Comune di Udine, in Sala Ajace (in via Lionello) con la conferenza “Genialità e disturbi possono coesistere. Leonardo tra plusdotazione intellettiva, disturbi specifici dell’apprendimento, deficit dell’attenzione e iperattività”.

Sono cinque gli interventi della conferenza che racconteranno come nella società odierna la genialità sia concepita come eccezionalità positiva, mentre l’esperienza clinica e scolastica evidenzia invece che bambini "gifted" (geniali) possano mostrare uno sviluppo generale non armonico, con Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) oppure con diversi livelli d’inattenzione o impulsività e iperattività. Esempio emblematico in tal senso - spiegano gli organizzatori - è Leonardo da Vinci, genio atipico, dislessico-disgrafico ante-litteram e dal temperamento incostante.



Ad introdurre l'argomento è Claudio Tonzar, direttore scientifico del Festival; a seguire gli interventi di Nerina Fabbro, responsabile scientifica dell’evento, psicologa e psicoterapeuta, Dirigente presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine presso Neuro Psichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza; di Martina Pedron (psicologa-psicoterapeuta, presidente di Polo Apprendimento) su “La plusdotazione intellettiva”;

di Maria Grazia Lamparelli (psicologa - psicoterapeuta Hattiva Lab) su "I disturbi specifici dell’apprendimento" e di Dario Marin (psicologo-psicoterapeuta, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine presso Neuro Psichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza) su “Il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività”.



Alle 19.30 la serata prosegue con la mostra "Il pittore deve studiare con regola. Arte e psicologia della visione in Leonardo da Vinci con lo sguardo di Alberto Argenton e della Scuola di Psicologia della Gestalt dell’Università di Trieste", curata da Laura Messina Argenton e Tamara Prest. La mostra vuole porre in luce le affinità tra le speculazioni di Leonardo sulla scienza della pittura o aspetti del suo operato artistico e la ricerca nella psicologia dell’arte e nella psicologia della percezione di impronta gestaltista. La guida prescelta per accompagnare il percorso espositivo è Alberto Argenton, psicologo dell’arte e artista, assieme ai suoi principali maestri d’elezione: Rudolf Arnheim, Paolo Bozzi e Gaetano Kanizsa. Dopo rapidi e inevitabilmente riduttivi cenni all’immensa opera speculativa e creativa di Leonardo questi studiosi conducono il fruitore a comprendere il legame tra Leonardo e la psicologia attraverso brevi citazioni e attraverso immagini di stimoli adoperati nelle loro ricerche e, nel caso di Argenton, anche immagini della sua produzione artistica. Tra le 20.00 e le 21.00 la serata prosegue con un aperitivo e la visita della mostra nella sala attigua all'Ajace.



Alle 21 sempre in Sala Ajace viene proiettato "Gifted - Il dono del talento”, un film di Marco Webb (2017): la serata è a cura dell’Associazione EXAMINA di Gorizia e viene introdotta da Steven Stergar, Tutor didattico dell'Università di Udine. Il film affronta il tema delle difficoltà del genio precoce, attraverso la storia Mary Adler, bambina prodigio della matematica che vive in Florida con lo zio e viene invitata ad iscriversi a una scuola privata per talenti giovani come lei. Lo zio però restio all’invito inizia una difficile battaglia per poter garantire alla giovane nipote un presente e futuro il più libero e sereno possibile.



La giornata di giovedì 10 ottobre - organizzata da Psicoattività (Palmanova, Ud) con contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla Cultura e Sport Partner - ha come partner l'Associazione Examina (Gorizia) ed è organizzata in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Udine e con il patrocinio del Comune di Udine.



Il Festival prosegue tra Gorizia e Nova Gorica venerdì 11 ottobre con la Conferenza “Intuizione e ragione nelle decisioni umane” alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia alle 17.30 e il concerto al Castello di Kronberg (Nova Gorica), alle 20, con protagonisti Valentina Danelon (violino) e Matteo Andri (pianoforte) dedicato a genio e disabilità.



IL PROGRAMMA COMPLETO su www.festivaldellapsicologiafvg.it