Priorità e prenotazioni, agende vaccinali in costante aggiornamento

"Dall'8 gennaio scorso sono state inserite fra le categorie che hanno priorità vaccinale anche i nati nel 1972 o prima, accanto a quelle già previste dal Ministero ovvero i soggetti non ancora vaccinati, i fragili, gli ultraottantenni e i cittadini a cui scade la certificazione verde entro fine mese. A queste categorie dedichiamo delle agende riservate ma se i posti disponibili non verranno occupati, ci organizzeremo per aggiornare costantemente e quotidianamente gli appuntamenti così da aprirli a tutta la popolazione".

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che fa un appello affinché le persone appartenenti alle categorie prioritarie prenotino la vaccinazione.

"Stiamo assistendo ad una risposta ancora timida da parte dei soggetti che hanno priorità a vaccinarsi - indica Riccardi - a loro verrà data precedenza così come disposto dal ministero e dal commissario Figliuolo, i quali ci indicano alcune categorie come prioritarie sia per prima dose che per il booster; se tuttavia i posti disponibili delle agende riservate non verranno occupati, le Aziende sanitarie potranno aprirli a tutta la popolazione anche per non tenere aperti i centri vaccinali se non al massimo della loro capacità".

Le persone interessate a vaccinarsi in tempi rapidi possono verificare la possibilità di anticipare il vaccino già prenotato attraverso gli sportelli Cup delle Aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate, tramite il Call center regionale o la webapp. In quest'ultimo caso, una volta accertata la disponibilità, il cittadino deve prima cancellare la prenotazione per poi farne una nuova.