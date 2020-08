ProEsof, a Friuli Innovazione incontro sui probiotici

Saranno i laboratori Turval Italia - con sede nel Parco Scientifico e Tecnologico di Friuli Innovazione - specializzati nella ricerca e nella produzione del probiotico Kluyveromyces marxianus fragilis B0399, a ospitare l’ultimo evento proEsof 2020.

Appuntamento l’1 settembre alle 14 per l’incontro online, gratuito e aperto a sia agli specialisti del settore sia consumatori finali. Per partecipare all’evento è necessario inviare un’email a staff@turval.com e ricevere il link a cui registrarsi.

Il tema dell’incontro organizzato dai Laboratori Turval in collaborazione con proEsof, “Kluyveromyces marxianus fragilis: New Generation, Probiotic Lactic Yeast, Health Benefits and Industrial Prospects”, è di estrema attualità. L’incontro sarà suddiviso in tre sezioni - farma-nutraceutico, alimenti funzionali e panificazione - in cui si vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali tra cui John Morrissey, professore di microbiologia dell’università di Cork (Irlanda) e il professor Enrico Roda, gastroenterologo di fama internazionale, specialista di malattie dell’apparato del tratto digerente e medicina generale (solo per citarne alcuni). Il programma completo è disponibile sul sito www.turval.com.

Sarà un’occasione per approfondire e scambiare conoscenze, esperienze e incoraggiare dibattiti relativi al mondo dei probiotici.

I laboratori Turval Italia hanno da sempre profondamente creduto nel ruolo centrale che la ricerca scientifica deve ricoprire all’interno dell’azienda. Ed è proprio grazie agli investimenti continui che deriva il successo e l’efficacia del Lievito Lattico Probiotico® di cui l’azienda friulana è titolare. Infatti, le proprietà salutistiche vantate, tra cui il riequilibrio della flora intestinale anche in concomitanza con terapie antibiotiche, il rinforzo del sistema immunitario, lo sviluppo dei propri Bifidobatteri naturalmente presenti nel nostro intestino, la regolarizzazione delle funzioni intestinali, ecc, si basano su dati scientifici scrupolosi nel rispetto del diritto del consumatore ad avere una corretta informazione. Inoltre, il probiotico Turval, che deriva dal Kefir, è adatto anche ai lattosio intolleranti.

Non perdetevi, pertanto, la grande opportunità di partecipare a questo eccezionale evento. Restate connessi l’1 settembre alle 14!