Professioni sanitarie, nuovo protocollo Regione-Università

La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha approvato su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, lo schema di protocollo d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie. "La delibera licenziata oggi - commenta Riccardi - prevede un nuovo schema di protocollo d'intesa, da stipularsi tra la Regione e le Università degli Studi di Trieste e di Udine, per regolare unitariamente ed in maniera organica le due tipologie di laurea, costruendo un impianto unico ed omogeneo per le materie trattate".

Lo schema estende e rinnova la regolamentazione, disciplinata dai precedenti accordi, anche ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

Come ha illustrato il vicegovernatore, il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del Sistema sanitario regionale (Ssr) ha richiesto un nuovo protocollo in sostituzione dei precedenti, "un documento che corrispondesse in modo più aderente all'evoluzione del sistema sanitario e delle sue necessità, anche rispetto ai fabbisogni formativi delle professioni sanitarie implementando l'attuale offerta dei corsi di laurea già in essere e attivando, al contempo, la formazione magistrale".

Fra gli elementi più significativi dell'intesa vi è la disciplina per l'istituzione, l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea magistrale, anche in modalità interateneo tra le Università di Trieste e di Udine, mediante riordino e sistematizzazione degli articoli dei precedenti protocolli che presentano aspetti di omogeneità per i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Vengono inoltre ampliate le tipologie delle strutture idonee allo svolgimento delle attività formative pratiche e di tirocinio previste dai corsi di studio e vengono rivisti i criteri e le modalità di reclutamento del personale.

L'intesa valorizza anche l'aggiornamento continuo delle competenze del personale sanitario che opera presso i corsi di studio.