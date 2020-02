Progettoautismo esemplare rete famiglie

E' stato celebrato oggi a Feletto Umberto il decimo anniversario di creazione della Fondazione Progettoautismo Fvg alla presenza del vicegovernatore con delega alla Salute e Politiche sociali Riccardo Riccardi. Progettoautismo Fvg è un'associazione nata una decina d'anni fa e consolidatasi con il supporto di donatori e sponsor, l'attenzione delle istituzioni, ma soprattutto con la paziente attenzione e l'impegno dei genitori dei ragazzi, che si sono uniti per fare fronte a una patologia che, se non è curabile, può essere affrontata attraverso strumenti educativi e di sostegno, che possono migliorare la qualità della vita della persona affetta dalla malattia e della sua famiglia.

Nell'occasione il vicegovernatore ha definito il percorso condotto dalla Fondazione come esemplare, risultato del lavoro amorevole e attento dell'omonima associazione dei genitori di giovani affetti da tale patologia, che, affrontando personalmente un problema ancora forse troppo trascurato dal sistema sanitario, hanno ideato un'iniziativa che è la sintesi dell'integrazione auspicata dalla Regione, e della quale diviene oggi un elemento fondante e, ove possibile, da replicare.

La Fondazione concretizza e consolida l'impegno delle 91 famiglie di ragazzi autistici che già fruiscono dei servizi e dell'accoglienza di una struttura protetta e perfettamente attrezzata per dare risposta al bisogno particolare di cure, assistenza, attenzione dei giovani fruitori e delle loro famiglie.

Di autismo, è stato rilevato, si parla troppo poco e per questo un progetto come quello di Fondazione Progettoautismo Fvg deve essere l'elemento trainante di un percorso nuovo che concretizzi il modello di integrazione socio-sanitaria pensato dalla Regione oltre trent'anni fa, ma poi mai completamente realizzato.

La riforma della salute del Friuli Venezia Giulia ha, è stato ribadito, come obiettivo creare una rete di servizi sul territorio che, per essere ottimizzata, può e si deve basare sulla collaborazione degli stessi cittadini e, come avviene nel caso di Fondazione Progettoautismo Fvg, anche delle famiglie che proprio da questi servizi integrati possono trarre quelle risposte di assistenza e supporto specifiche e davvero mirate.