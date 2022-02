Pronto soccorso, l'importanza dei volontari

Visita del Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, accompagnata all’assessore Michele Luise, al prezioso pre-triage del Pronto soccorso, dove operano i volontari dell'Associazione Avo e del Tribunale del Diritto degli Ammalati.

Cisint ha voluto ringraziare i volontari per il prezioso lavoro che stanno svolgendo a supporto della struttura sanitaria, ribadendo come, ancora una volta, “il nostro sistema debba essere grato alle persone che mettono a disposizione il loro tempo gratuitamente per il bene collettivo”.

Il Sindaco ha espresso anche la volontà di farsi portavoce del loro operato, facendolo conoscere anche per raggiungere altre persone disposte ad affiancare i volontari. “Ci adopereremo per reclutare nuovi volontari e per dare ancora più importanza alla solidarietà”, ha commentato Luise.

L’Avo, Associazione Volontari ospedalieri opera all’ospedale di Monfalcone da 35 anni, ma nel corso del tempo ha diversificato la sua attività, fino a febbraio 2019 quando tutto è cambiato. Da luglio 2020 i sei volontari attivi all’accoglienza del Pronto soccorso operano come assistenti di sala e al pre-triage, dopo essere stati sul campo in prima persona nel periodo pandemico.

“Affinché il nostro lavoro possa continuare a esistere e a fornire il suo aiuto, facciamo appello a chiunque sia interessato a contattarci per l’eventuale inserimento nel gruppo di lavoro”, hanno ribadito Irene Cristin, presidente Avo, e Sergio Trani presidente del Tribunale Ammalati. Nel gruppo anche persone che contestualmente prestano il proprio contributo per l’associazione Spiraglio che accompagna i malati oncologici alle cure.

"Un lavoro estremamente apprezzato dai sanitari che sostengono e avvallano il lavoro dell’Avo", è stato ribadito dai medici e rappresentanti di AsuGi.