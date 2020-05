Pronto soccorso, pochi pazienti per le urgenze

“Lepri e lumache. Avevamo distinto così, in un’inchiesta dello scorso autunno, i dipartimenti d’emergenza della nostra regione in base ai tempi d’attesa dei cosiddetti ‘codici bianchi’, i casi meno gravi ma più numerosi che, di conseguenza, sostano più a lungo nella sala d’attesa del pronto soccorso.

Basandoci sul primo rendiconto semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria, gestionale del servizio sanitario regionale, avevamo anche potuto stilare una sorta di classifica degli ospedali che offrivano le risposte più tempestive tra le 21 emergenze del Fvg. Al primo posto c’era l’Hub di Pordenone, che faceva attendere in media solo 53 minuti, seguito da Udine (1 ora e 9 minuti) e da Cattinara, a Trieste (2 ore e 29 minuti). La numerosità dei casi trattati, poi, non era così diversa nelle tre strutture prese ad esempio: in soli sei mesi, tra gennaio e giugno 2019, gli accessi sono stati 27.661 a Pordenone, 32.424 a Udine e 25.132 a Cattinara.



Oggi basta avere la necessità di doversi recare in un qualsiasi pronto soccorso per capire al primo sguardo che il lockdown, le regole e anche la paura hanno fatto cambiare radicalmente il comportamento dei friulani. Se prima del 23 febbraio scorso, infatti, i dipartimenti d’emergenza erano presi d’assalto da decine di migliaia di persone, spesso a sproposito, tanto da intasarle letteralmente, in questi giorni le sale d’aspetto risultano praticamente vuote.Anche consultando il sito dei servizi online della sanità regionale, che fornisce in tempo reale il numero dei pazienti ai pronto soccorso del Fvg e i tempi medi di attesa, salta subito agli occhi la grande differenza rispetto ai dati di 12 mesi fa. Una differenza, nata dall’emergenza, che dovrà farci riflettere proprio sull’uso che noi cittadini, singolarmente, facciamo di quel servizio sanitario pubblico tanto penalizzato e bistrattato, ma che serve a salvarci la vita. Il coronavirus ci ha costretto a imparare velocemente che il pronto soccorso non è il sostituto del nostro medico di base, né della guardia medica, come è stato in passato, ma che l’accesso deve essere motivato dalle circostanze di urgenza. E così dovrà essere anche in futuro. Un piccolo cambiamento, tra i molti cui dovremo abituarci, che sarà un sicuro vantaggio per la qualità del servizio alla collettività.