Prorogate a fine marzo le esenzioni ticket

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina informa che la scadenza delle esenzioni ticket per status e reddito - E01, E03, E04 - sottoscritte negli anni 2019 e 2020 è stata prorogata al 31 marzo 2022.

L’autocertificazione relativa allo stato di disoccupazione - E02 - sottoscritta nel 2021 è decaduta il 31 dicembre. Nel caso in cui permanesse la condizione di disoccupazione, l'assistito deve sottoscrivere una nuova autocertificazione.

Le sedi e gli orari per il rinnovo o rilascio delle suddette esenzioni ticket a partire dal 3 gennaio 2022 sono:

Per l’Area Giuliana

• Ospedale Maggiore dal lunedì al venerdì con orario 9.00-12.00 e 14.00-17.00 presso l'ufficio esenzioni, piano terra di Piazza dell'Ospitale 2. In questa sede è possibile prenotare un ticket da smartphone con l'App SolariQ

• Cup Ospedale di Cattinara dal lunedì al venerdì con orario 09.00 - 12.00



• Distretto 1 - Aurisina il martedì dalle 9.30 alle 11.30• Distretto 1 - Opicina il lunedì e il giovedì dalle 11.00 alle 13.00• Distretto 3 - Muggia dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.30

Per l’Area Isontina

• CUP Ospedale di Gorizia da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 19:00

• CUP Ospedale di Monfalcone da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 19:00

• Distretto di Grado da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:30 lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00

• Distretto di Cormons da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:30

• Distretto di Gradisca da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:15 lunedì pomeriggio dalle 13:30 alle 14:30

• Mossa lunedì – mercoledì - venerdì dalle 8:30 alle 9:30

• Ass. la Salute di Lucinico da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Per informazioni è attivo il Numero Verde Sanità 800991170 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00