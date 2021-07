Prosegue, a Pordenone, Drum circle

Ha riscosso un gradimento al di là delle migliori aspettative, nel parco di villa Baschiera Tallon, a Pordenone, il progetto di “drum circle” offerto gratuitamente dalla Fondazione omonima a chiunque voglia partecipare, senza limiti d’età. E giovedì 8 luglio, alle 7, è in programma il secondo di quattro incontri (gli altri saranno il 22 luglio e il 5 agosto), guidato dai professionisti della cooperativa sociale “Universi Musicali Onlus”,pensato per offrire questa forma di musicoterapia che, grazie al potere del ritmo e del cerchio, riesce a migliorare il benessere psicofisico e a rendere creativa e affiatata una comunità.

Si tratta dunque di un’attività di facilitazione ritmica con il corpo e con gli strumenti a percussione, “un nuovo abbraccio della musica per rivivere le emozioni di parlare, ridere e comunicare in forma libera con il corpo e con la mente.

Per prenotazioni e informazioni: segreteria@fondazionebaschieratallon, telefono: 0434 939811