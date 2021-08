Prosegue l'attività del centro vaccinale di Ronchi dei Legionari

Andrà avanti almeno fino al 6 novembre l'attività del centro vaccinale di Ronchi dei Legionari. Il centro, allestito al palasport Armando Filiput, ha aperto i battenti il 4 maggio e, nei 70 giorni effettivi di apertura, ha permesso la somministrazione di 26.165 vaccini, pari al 96,2% delle persone prenotate, provenienti da tutta la regione.

“Questo risultato – sono le parole dell'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli - è il frutto di una stretta collaborazione tra Regione, in questo caso l'assessore alla salute, Riccardo Riccardi, AsuGi, con il suo direttore generale, Antonio Poggiana, e Amministrazione comunale, con il sindaco Livio Vecchiet, che hanno consentito di realizzare e predisporre questo centro vaccinale".

"I risultati ottenuti in questo periodo, ben li hanno riportati le persone che hanno scelto di sottoporsi alla vaccinazione nella nostra cittadina: ringraziamenti, congratulazioni, ma, soprattutto, parole di stima agli operatori che qui ogni giorno operano”.

Tutto questo grazie a una sinergia organizzativa predisposta tra i vari gruppi professionali che vi partecipano: medici, infermieri, operatori socio sanitari ed associazioni di volontariato come la Lilt, l'Agesci ed ai volontari del gruppo Uliu bisiac.

“Questa grande partecipazione da parte delle persone del volontariato – ha aggiunto – ha, di fatto, dimostrato come concretamente le attività od i progetti che mirano alle necessità fondamentali per la comunità siano un punto importantissimo per la realtà ronchese. Ma, nel contempo, dimostrano che sono un punto fortissimo di aggregazione per le persone che, oggi più che mai, chiedono e vogliono avere un coinvolgimento attivo, essere protagoniste”.

Martinelli ricorda come, a volte, l'attività delle persone che si dedicano alla comunità non venga adeguatamente valutata o considerata, per tutta una serie di stereotipi. “Dobbiamo comprendere come queste persone siano una risorsa indispensabile e insostituibile per la nostra comunità. Spesso pensiamo che il tempo donato gratis possa essere considerato come un tempo quasi sprecato. Quindi, ancora un grazie sincero ai volontari, spesso l'anima nascosta. Un grazie alle persone che si sono sentite in dovere di ringraziare tutti, il personale sanitario e non, che hanno contribuito a realizzare l'attività vaccinale ponendo al centro le persone, ma anche ponendo le basi per un gradimento del servizio, la cortesia nell’accoglimento, la presa in carico dei problemi dei singoli e – conclude - la professionalità”.