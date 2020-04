Prosegue l'attività della Cardiologia Riabilitativa al Gervasutta

La palestra è chiusa per l’emergenza Covid ma la Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR Gervasutta si è organizzata per proseguire l’attività clinica ed educativa condividendo sul sito aziendale i programmi di esercizio fisico a corpo libero.



Come spiega la responsabile della struttura Marika Werren, la ripresa di un’attività fisica regolare comporta benefici in termini di qualità di vita e sopravvivenza nei pazienti cardiopatici soprattutto se opportunamente modulata sulle caratteristiche del singolo individuo.



A tal proposito ha realizzato dei video grazie alla collaborazione di fisioterapisti, fisiatri e cardiologi del Gervasutta con il patrocinio del corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Udine; gli esercizi sono stati studiati per ridurre al minimo i traumi a livello articolare e di rachide.



I video sono disponibili sulla web tv aziendale al link https://www.youtube.com/user/SaluteAltoFriuliTV.