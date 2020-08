Prosegue lo studio sul Covid19 nelle provincie di Trieste e Gorizia

Approvato l'accordo di collaborazione scientifica con Roche per la realizzazione dello Studio “Comparazione tra metodiche sierologiche per diagnosi di SARS-COV2”, della durata di sei mesi, per la validazione di test effettuati utilizzando nuovi kit diagnostici.

Lo studio è innestato all'interno di quello già avviato da alcuni mesi, “Epidemiologia e storia naturale dell’infezione da SARS-CoV-2 nell’area giuliano-isontina. Avvio della valutazione sistematica sulla popolazione di pazienti affetti da CoViD-19 nei residenti delle due Province di Trieste e Gorizia”.

Gli obiettivi sono la valutazione dell’accuratezza diagnostica dei kit esaminati e la valutazione dell’applicabilità di un algoritmo diagnostico.

I test sierologici in corso di pandemia da SARS-COV2 rappresentano un importante ausilio in ambito epidemiologico, per la valutazione della diffusione dell’infezione tra la popolazione generale o tra categorie a rischio e uno strumento diagnostico nei pazienti con quadro clinico suggestivo per SARS-COV2 e ricerca virale diretta in RT-PCT da tampone naso-faringeo.



In entrambi i casi riveste estrema importanza l’accuratezza dei test sierologici, sia ai fini epidemiologici (stante l’attuale bassa prevalenza della diffusione del virus), sia per le ricadute cliniche/organizzative che comporta la diagnosi di infezione. La disponibilità di nuovi kit diagnostici richiedono la valutazione comparativa delle loro performances analitiche.. I campioni da analizzare sonoL’attività di coordinamento scientifico dello Studio è affidata al professor, Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.