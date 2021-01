Proseguono le vaccinazioni nelle case di riposo del Fvg

Dopo Casa Serena che ha fatto da apripista con 168 ospiti, proseguono le vaccinazioni anti-Covid nelle Rsa della regione. Questa mattina anche gli anziani dell’Asp Umberto Primo di piazza della Motta a Pordenone sono stati vaccinati dall'equipe dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale coordinata da Antonio Gabrielli. In totale sono stati 35 gli ospiti che hanno ricevuto la prima dose, a partire da Delfina Bernacchi, di 93 anni.

Avviate le procedure per la vaccinazione di 88 ospiti della casa di riposo di Monfalcone. Ieri il sindaco Anna Maria Cisint, assieme al direttore dell’Asugi, Antonio Poggiana, ha effettuato una ricognizione nella struttura, anche a seguito dell’emanazione delle disposizioni relative al consenso informato per i ricoverati che non sono in grado di decidere per se stessi e che non hanno un amministratore di sostegno.

Per questi casi, complessivamente 31, già lunedì mattina saranno presentate le relative richieste sottoscritte dal direttore sanitario dell’Azienda al Tribunale di Gorizia e appena arriveranno le relative convalide l’amministrazione comunale procederà alla vaccinazione di tutti gli ospiti interessati, comunque al massimo entro 48 ore.

Quindi martedì, o al più tardi mercoledì si provvederà in tal senso. “L’obiettivo – sottolinea il sindaco Cisint – è quello di arrivare a una struttura Covid-free riguardo sia gli anziani della casa di riposo, sia il personale del Comune che quello della cooperativa che supporta la gestione, avendo giù il consenso del 75 per cento degli operatori. Abbiamo voluto accelerare la raccolta del consenso informato e delle richieste di convalida per garantire con celerità l'immunizzazione, unica attuale forma di contrasto al contagio".

A seguito dell’incontro sono state definite le posizioni di tutti gli ospiti, compresi i 14 la cui tutela legale è affidata a un amministratore di sostegno, mentre sul totale di 106 anziani presenti, 19 su indicazione dell’Asugi, non saranno sottoposti a vaccino avendo già una procedente procedura Covid.