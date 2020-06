Proteggiamo chi ci protegge, donati oltre 30mila euro

Risultato importante per la raccolta fondi dedicata al progetto Emergenza Covid-19 – Proteggiamo chi ci protegge – Fvg futuro in sicurezza, che ha raggiunto il traguardo di 32.348 euro in solo due mesi. Una risposta molto positiva raggiunta grazie a tutto il territorio, che ha dimostrato ancora una volta la sua forza, determinazione e impegno nell’affrontare le difficoltà.

La Onlus Nicopeja, collettore della raccolta fondi, in accordo con la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale impiegherà la cifra raccolta per l’acquisto di dieci macchinari per la sanificazione, che saranno impiegati per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Le apparecchiature saranno dislocate nei distretti sanitari di tutta la regione: Tolmezzo-Carnia, Gemona-Tarvisio, San Daniele-Codroipo, Udine, Cividale, Tarcento, Palmanova, Cervignano, Latisana.

Il progetto è stato sostenuto da un importante comitato scientifico (di cui fanno parte esponenti del Burlo Garofalo e del Dipartimento di Area Medica dell’Università di Udine e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale). Fin dalla sua nascita si è posto l’obiettivo di rispondere con tempestività all’emergenza che il Paese sta vivendo, collaborando attivamente con le strutture sanitarie del nostro territorio per ripartire in sicurezza.

Fra i principali donatori ringraziamo di cuore Martha Vorauer e Gelindo Toneatto, il centro commerciale Città Fiera e il Prosciuttificio Wolf Sauris.