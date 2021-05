Protocollo Sierovac anche per le forze dell’ordine

L'Usip, Unione Sindacale Italiana Poliziotti di Trieste e di Gorizia assieme alla segreteria regionale Usic, Unione Sindacale Italiana Carabinieri, a seguito delle indicazioni ricevute dall’Ausl Romagna in merito all’avviamento del protocollo Sierovac, studio per la valutazione dell’immunità post vaccinazione anti-Covid tramite prelievo sierologico, chiedono di estenderlo anche al personale delle forze dell’ordine.

“Ad AsuGi, AsuFc e AsFo – spiegano i sindacati - chiediamo la possibilità d’inserire le forze dell’ordine, che offrono quotidianamente un servizio per la tutela e la sicurezza del cittadino, nel protocollo. Questo studio consentirebbe di valutare l’efficacia in termini temporali/percentuali d’immunizzazione e neutralizzazione del virus, andando a tutelare in maniera definitiva ed efficiente il personale a contatto quotidianamente con il pubblico”.

“Tenuto conto delle tante tipologie di vaccinazione presenti sul mercato, l’allargamento di tale servizio al settore sicurezza costituirebbe un ulteriore incoraggiamento alla vaccinazione del personale stesso, in quanto sarebbe possibile evidenziare con precisione un quadro clinico più trasparente riguardo alla durata e alla percentuale d’immunizzazione, senza tralasciare che coloro che avessero già contratto il Covid in prima persona potrebbero valutare l’istantanea ed effettiva presenza di anticorpi, potendo così effettuare senza alcun rischio, l’unica tranche vaccinale prevista”, si legge ancora.

“Il Comparto Sicurezza e Difesa, dagli albori della pandemia fino a oggi, ha già pagato un importante tributo in termini di decessi, continuando a garantire ininterrottamente sia la lotta al crimine a tutela pubblica, sia i servizi di ordine pubblico correlati al contenimento del SARS CoV-2. Le forze dell’ordine, così come gli operatori sanitari, costituiscono un importante sbarramento contro la pandemia e riteniamo necessario dar loro la possibilità di lavorare in sicurezza. Tale aspetto peculiare è uno degli obiettivi primari delle nostre organizzazioni sindacali volte a garantire e tutelare anche il cittadino stesso che, troppo spesso, si è visto solo riscontrando nelle ‘divise’ l’unica possibilità di ascolto e aiuto”.

“Chiediamo, pertanto, al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ai Prefetti, ai Questori e al Comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, di sostenere e accogliere questa richiesta, dando così un segnale di appoggio e vicinanza a tutti gli operatori che ogni giorno scendono in strada per offrire un servizio a tutela di terzi”, concludono Marco Imburgia per la Uisp Trieste, Antonio Iacovino per la Uisp Gorizia e la segreteria Usic Fvg.