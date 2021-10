Psicologi in campo per la terza età

Guardare all’anziano nella sua complessità, per una presa in carico integrale della persona, puntando al suo benessere, alla diagnosi precoce di deficit di memoria, all’individuazione di disturbi della sfera emotivocomportamentale, al potenziamento dell’autonomia e del funzionamento. L’Ordine degli Psicologi del Fvg è attivo da tempo per la terza e quarta età, come evidenzia lo psicologo Giovanni Ottoboni: “Il nostro Ordine ha organizzato un gruppo di lavoro dedicato alla Psicologia dell’Anziano al cui interno si programmano le attività caratterizzanti la professione per gestire la fragilità in età avanzata”.

Da almeno due anni la categoria chiede a gran voce, battendosi anche sui tavoli regionali, l’introduzione della figura dello psicologo all’interno dei Lea, nelle Rsa e nei percorsi di cura e assistenza domiciliare oltre che nell’équipe delle Usca.



“Grazie alla sua formazione e alle conoscenze specifiche, lo psicologo riesce a operare a più livelli, con la persona fragile, con la famiglia, con e tra gli operatori di struttura”, sottolinea Ottoboni. Va potenziata la formazione, in grado di preparare sempre più esperti in questo campo. “I professionisti che andranno a lavorare con le persone fragili stentano a essere formati con visioni ampie, in modo da considerare la persona nella sua interezza.I percorsi universitari sono focalizzati sulla conoscenza di base; quelli post-universitari, molte volte a carattere privato, sono centrati più a vendere un ‘prodotto’ come risolutivo piuttosto che essere orientati a dare evidenza alle strategie per rallentare il declino o supportare il cambiamento”, osserva Ottoboni.Per questo è necessario che ad affiancare il personale medico e infermieristico ci siano gli psicologi. Conoscere le competenze cognitive, relazionali, funzionali nonché il retroterra culturale è un passo necessario per sfruttare al meglio le risorse della persona sia al domicilio, per prevedere le capacità di una vita autonoma e sicura, sia in ambito riabilitativo, per ottimizzare le risorse cognitive. Sul territorio si annoverano alcuni progetti imprenditoriali, come, la cui ceo è stata premiata come miglior imprenditrice innovativa della nostra Regione.“Il Progetto – spiega Ottoboni - prevede di sostenere singoli e famiglie nell’affrontare la quotidianità correlata alla vita rivoluzionata dalla demenza, offrendo anche un supporto allo sviluppo di progetti tecnologici e domotica personalizzati”. Numerosi gli psicologi attivi in progetti di cooperazione e coordinamento con le strutture sanitarie. Si pensi all’associazioneche “si relaziona da più di 25 anni con l’Azienda sanitaria per fornire servizi di neuropsicologia e di supporto alla popolazione in cerca di risposte sul proprio stato di salute e sulle attività a disposizione per affrontare il decadimento cognitivo”.Così si colmano i gap dovuti alla scarsa conoscenza delle malattie a carattere cognitivodegenerativo e delle conseguenze emotive correlate. Si sono svolte molte attività all’aperto: dalla ginnastica dolce a momenti di socialità. Grazie a un utente, l’Associazione ha scoperto un metodo di stimolazione multisensoriale a base corporea che ora è portato avanti da uno psicologo locale Protagonista, sempre con il supporto psicologico, anche CasaViola che l’associazione Goffredo de Banfield ha dedicato a quanti si prendono cura delle persone con demenza.“CasaViola – racconta Ottoboni - si presenta come faro per le famiglie alla ricerca di informazioni pratiche, fiscali, legali, nonché di sostegno psico-sociale, fino ad arrivare all’offerta di veri e propri percorsi di sostegno psicologico”. Tra le attività anche gruppi di mutuo-aiuto e che si focalizzano sulla comunicazione capacitante. A fare la differenza, come sempre, la presenza di psicologi esperti e opportunamente formati per queste sfide.