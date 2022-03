Quando il lavoro può farci ammalare

Lavorare stanca. O meglio, fa ammalare. Un vecchio motto può aiutare a leggere i dati che riguardano le denunce di malattie professionali e a comprendere il mondo del lavoro attuale. In Italia le segnalazioni protocollate dall’Inail nel 2021 sono state 55.288, oltre 10.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2020 (+22,8%). Nella nostra regione le denunce nel 2021 sono state 1.703 con un aumento del 19,8% rispetto all’anno precedente, quando erano 1.422. Ancora più nel dettaglio si sono presi in carico 672 esposti nella provincia di Udine, 543 a Trieste, 255 a Pordenone e 233 a Gorizia. Distinguendo per genere, le malattie professionali segnalate da donne sono state 484, mentre quelle degli uomini sono state 1.219.

La maggior parte delle denunce in Fvg proviene da cittadini italiani (1.436), seguite da quelle di cittadini extraeuropei (190), mentre quelle a carico dei lavoratori comunitari sono state 77. I settori più coinvolti sono quello dell’industria e dei servizi con 1.509 segnalazioni a fronte delle 1.237 dell’anno precedente, seguito da quello dell’agricoltura (180 denunce nel 2021, 165 nel 2020), mentre il luogo di lavoro meno a rischio sembra essere lo Stato, per il quale sono pervenute solo 14 denunce. Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo sono le più diffuse: sono stati 872 i casi denunciati l’anno scorso. A seguire le più rilevanti sono le malattie dell’apparato respiratorio, che però registrano un calo: 113 a fronte dei 134 casi denunciati nel 2020. E’ stabile l’incidenza dei tumori (100 nel 2021), ma in crescita sia le patologie del sistema nervoso (108 rispetto ai 90 dell’anno prima) sia quelle del’apparato uditivo e all’orecchio in particolare (84 le segnalazioni).



Ossa e articolazioni

Apparato respiratorio

Sistema nervoso

“I dati sulle malattie professionali confermano che si sta ritornando ai livelli di attività lavorativa pre-pandemia – commenta Paolo Pischiutti, ex dirigente del Dipartimento di prevenzione di Udine -. E’ evidente che il 2020 è stato un anno anomalo, sia per il lockdown sia perchè molte attività hanno chiuso i battenti. La differenza principale del Fvg è l’incidenza delle patologie collegate all’amianto. E’ evidente che si debba partire dalla consapevolezza dei rischi per modificare i comportamenti e l’incidenza delle malattie professionali, con migliore qualità di vita e risparmi per le spese sanitarie”.Le patologie dell’apparato osteoarticolare sono quelle più diffuse in Fvg (872 casi nel 2021), ma nel tempo sono cambiate: anni fa erano legate ad attività particolarmente faticose (ad esempio muratore, magazziniere, scaricatore di porto), mentre oggi sono collegate anche alla sedentarietà del lavoro d’ufficio.P ur registrando un calo rispetto all’anno predente (113 casi contro 134), in Fvg l’incidenza delle patologie respiratorie è ancora alta perchè collegata all’amianto. I tempi di latenza tra esposizione e insorgenza della malattia sono molto lunghi, 30 o 40 anni: ecco perchè si osservano ancora molti casi anche se l’amianto è vietato in Italia dal 1992.In tempo di pandemia lo stress lavoro correlato è aumentato in maniera elevatissima soprattutto per alcune tipologie di lavoratori, in primis quelli della sanità. Nel prossimo futuro, quindi, potremo aspettarci un incremento delle denunce collegate a questa condizione.