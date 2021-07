Quaranta operatori del 118 di Trieste denunciano i disservizi della Sores

"Una lettera firmata da ben 40 operatori del 118 di Trieste denuncia i disservizi della Sores - la Sala operativa emergenza di Palmanova - e così ripropone ancora una volta lo stato di gravissima criticità in cui versa la rete di emergenza della nostra regione". Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale Walter Zalukar, del gruppo Misto.

"Ma in sintesi cosa denunciano questi operatori? - prosegue il comunicato - Primo, di essere gestiti da personale che non conosce minimamente il nostro territorio, con tempi biblici di risposta alla radio ed al telefono, specie se si deve rispettare la sequenza di invio chiamata a mezzo radio che tarda ad arrivare nell'ordine di minuti, durante i quali non si sa dove recarsi a portare soccorso, o peggio ancora non si riesce a chiedere con la dovuta rapidità i supporti, p.es. Vigili del Fuoco o Polizia, necessari per la riuscita dell'intervento o per la sicurezza degli equipaggi".

"Come secondo punto - prosegue Zalukar - si legge che le ambulanze sono inviate per lo più in modo casuale, sovente senza rispettare le zone di copertura e con codici di priorità spesso non coerenti con la situazione reale. Capita infatti di sentir partire via radio un'ambulanza posizionata in una zona lontana, alla quale viene chiesto di intervenire anche a poche centinaia di metri dal target dove già si trova un'altra unità libera, o di correre da una parte all'altra della provincia per un presunto codice indifferibile, per poi trovarsi davanti a casi semplicemente ridicoli che di tutto avrebbero bisogno, tranne che di un'ambulanza".

Il terzo punto segnalato nella lettera è che "questo modus operandi fa sì che l'impegno continuo dei mezzi di soccorso per casi assolutamente non necessari e con codici sovrastimati, renda troppo spesso irreperibile un mezzo in caso di reale emergenza".

"Nonostante tali evidenze - conclude Zalukar - i vertici della sanità regionale imputano i ritardi di soccorso alla negligenza degli equipaggi che a loro dire perderebbero tempo prima della partenza. Eppure questi sono gli stessi professionisti che prima dell'attivazione della Centrale di Palmanova hanno assicurato per decenni a Trieste un servizio di soccorso qualificato e tempestivo. E realmente si salvavano vite umane".