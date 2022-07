Dopo l'annuncio, ieri, del via alle prenotazioni Fvg per la quarta dose del vaccino anti-Covid per tutti gli Over 60 e per i pazienti fragili dai 12 anni in su, da Federfarma arriva una nota che segnala come non siano ancora state fornite le indicazioni per procedere con l'apertura delle agende.

"Le farmacie - si legge - sono in attesa delle istruzioni della Regione e dell'Azienda sanitaria necessarie per aprire le prenotazioni per la vaccinazione".