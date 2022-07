Quarta dose, partite le prenotazioni in Fvg

Sono ufficialmente partite – dopo un momento d’impasse questa mattina – le prenotazioni per la quarta dose della vaccinazione anti-Covid per gli Over 60 e per i pazienti fragili dai 12 anni in su.

Federfarma – che in una nota questa mattina aveva detto di essere in attesa di indicazioni dalla Regione – comunica, infatti, che le agende sono ufficialmente aperte dalle 16 di mercoledì 13 luglio.

“Come da comunicazione della Direzione Centrale Salute Fvg è stata anticipata a oggi l’apertura delle prenotazioni in farmacia per la seconda dose booster”, informa l’associazione dei farmacisti.

I cittadini possono, quindi, già prenotare la vaccinazione attraverso i consueti canali - ovvero il call center regionale (0434/223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19, sabato dalle 8 alle 17), il Centro unico di prenotazione e le farmacie convenzionate, e online tramite webapp.

"La celerità con la quale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri la determina dell'Aifa, che da oggi amplia la platea dei soggetti che possono prenotare e ricevere la somministrazione della quarta dose di vaccino contro il Covid, conferma l'importanza della prosecuzione della campagna vaccinale per rivolta al contrasto della pandemia", conferma il vicepresidente Riccardo Riccardi.

"Delle 789 prenotazioni di stamane, 393 riguardano la nuova platea, ma saranno necessari alcuni giorni per valutare per l'andamento delle prenotazioni e di conseguenza dimensionare coerentemente l'offerta sul territorio".

"Il Servizio sanitario regionale ha inoltre anticipato ai cittadini la possibilità di prenotare online tramite la webapp", ha rimarcato Riccardi, evidenziando che "la pubblicazione del documento dell'Agenzia italiana del farmaco era attesa per la metà della settimana, quindi tutte le aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, in accordo con la Regione, hanno predisposto le agende vaccinali in funzione del nuovo quadro che ci troviamo a gestire. Inoltre, l'apertura alla nuova fascia ha riportato l'attenzione sulla vaccinazione generando un aumento anche delle prenotazioni tra coloro che potevano già accedere al vaccino, ovvero gli over 80 e i soggetti fragili over 60".

Riccardi ha inoltre sottolineato che "anche se la pandemia ha un andamento differente da quello rilevato nei primi due anni dell'emergenza, dato il numero di ospedalizzazioni molto ridotto rispetto a quello dei contagi, la gestione dell'emergenza richiede comunque di adattarsi a situazioni in continua evoluzione. Voglio, quindi, ringraziare tutto il personale del Servizio sanitario regionale e tutti i soggetti che, a vario titolo, stanno contribuendo alla buona riuscita della campagna vaccinale, per la grande capacità di adattamento e risposta a scenari che cambiano nel giro di poche ore".

Anche i medici di medicina generale sono pronti a effettuare le vaccinazioni anti-Covid nei propri ambulatori e a domicilio per i pazienti che hanno difficoltà di spostamento: anche in regione la Fimmg - Federazione italiana medici di medicina generale, maggiore sindacato nazionale del settore (che in Friuli Venezia Giulia conta più di 300 iscritti) dà la propria disponibilità per la somministrazione.

"Non solo adesso per la quarta dose - spiega il segretario regionale della Fimmg Fvg, Fernando Agrusti - ma anche in autunno, quando da ottobre ci sarà da somministrare in contemporanea sia il vaccino antinfluenzale sia quello contro il Covid-19 aggiornato alla variante Omicron, i nostri medici di medicina generale saranno pronti per dare il proprio contributo alla medicina territoriale".

"Se c'è un insegnamento che la pandemia ci ha lasciato è che bisogna affrontare il virus dando una risposta unitaria. Ecco, quindi, che, in accordo con il nostro sindacato nazionale, anche in Friuli Venezia Giulia siamo pronti a dare un contributo concreto con i nostri medici che aderiranno alla proposta. Un servizio che riteniamo molto utile, specialmente in questo momento di ripresa dei contagi, a favore della popolazione anziana, che qui in regione è molto ampia".