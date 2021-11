Quarta ondata: soccorso disarmato

Da ‘eroi’ e ‘angeli’ che ci hanno protetto nella prima ondata della pandemia, a soldati in guerra con le armi spuntate alla vigilia della quarta. Sembra questa la parabola dei sanitari di pronto soccorso, la cui professionalità è messa a repentaglio non tanto dal Covid, quanto da problemi strutturali annosi che il virus ha semplicemente messo in evidenza. Non a caso non è stata una sigla sindacale, bensì una società scientifica - la Simeu (Società italiana della medicina di emergenza-urgenza) che raggruppa medici e infermieri impegnati in prima linea in tutta Italia - manifestare a Roma per il 17 novembre scorso per sensibilizzare cittadini e politica a una situazione critica, frutto di oltre un decennio di allarmi inascoltati.



“Siamo a un punto di non ritorno, abbiamo bisogno di stringere un’alleanza con la società civile perché sia possibile continuare a garantire i livelli di assistenza ai quali eravamo abituati solo pochi anni fa”. A esprimere con forza la preoccupazione per un presente difficile e un futuro che sembra ancora più fosco è Lorenzo Iogna Prat, specialista in medicina d’emergenza urgenza e presidente regionale Simeu, attualmente in servizio all’ospedale di Tolmezzo, dopo aver lavorato in Trentino e a Udine.



“Gli specialisti del nostro settore sono formati in tutte le branche della medicina, inoltre spesso si trovano di fronte a persone con problemi psichiatrici o sociali, a volte aggressive, e devono saper gestire situazioni complesse che si articolano su più fronti, oltre a dover prendere in pochi istanti decisioni fondamentali per la vita o la morte del paziente., al pronto soccorso tutti quelli che si presentano vengono presi in carico sempre, la pressione a cui siamo sottoposti è altissima e il Covid ha ulteriormente aggravato la situazione. Non c'è alcuna rivendicazione sindacale,”.Iogna Prat chiarisce meglio le sue parole. “Il mio caso è uno fra tanti: negli ultimi due anni ci sono stati periodi in cui ho lavorato 16 ore al giorno per 6 giorni alla settimana – racconta -. Questo per dire che la carenza di personale è molto pesante, è un problema nazionale che incide sul nostro lavoro ogni giorno. Alla vigilia della quarta ondata della pandemia non ci si doveva presentare così. Le soluzioni proposte per supplire a questa carenza non sono efficaci, perché prevedono impiego di neolaureati, non specializzati o medici provenienti dalla cooperative. Ma la formazione nel nostro ambito non si può improvvisare e il coinvolgimento di queste figure necessita di una adeguata formazione. Inoltre il nostro settore risente di alcune problematiche specifiche: l’alto turn over, con professionisti che sempre più spesso scelgono diversi ambiti di lavoro ritenuti meno gravosi e la disaffezione dei neolaureati verso la medicina d’emergenza-urgenza: oltre il 40% di borse di specializzazione andate deserte all’ultimo concorso nazionale sono un inequivocabile grido di allarme”.“Anche nella nostra regione, che anni addietro era una delle eccellenze a livello nazionale se non europeo della medicina d’urgenza, il servizio reso ai cittadini rischia di peggiorare.. Basta questo a far capire come la gestione dei turni siano al limite e che”.“Il disagio lavorativo delle strutture d’emergenza non è una novità, i problemi si trascinano da anni e la pandemia ha esasperato la situazione – commenta, presidente regionale dell’-. Le rivendicazioni che esprimiamo da tempo, anche a livello intersindacale, purtroppo, non hanno trovato interlocutori nelle istituzioni.. La Giunta regionale con una specifica delibera ha configurato il futuro del Servizio sanitario regionale in applicazione del Pnrr nazionale, ma noi non vi abbiamo letto traccia di investimenti per il personale., secondo le cifre fornite dall’azienda stessa. I buoni propositi iniziali del maggio 2018 avevano suscitato le nostre speranze, ma non corrispondono ai fatti che oggi vediamo”.