Quattro eventi online per la Giornata Mondiale del Diabete

La Giornata Mondiale del Diabete (GMD) è stata istituita nel 1991, si è scelto il 14 novembre, data di nascita del fisiologo Banting che, insieme a Best, ha scoperto l’insulina 1921. Una scoperta che da quel giorno ha permesso, alle persone affette da diabete, di vivere.

Ogni anno, durante il mese di novembre, in tutto il mondo, si mettono in atto una serie di iniziative per sensibilizzare su questa patologia, facendo informazione e prevenzione. Il diabete, infatti, è una patologia complessa che richiede formazione, competenza, responsabilità e aderenza terapeutica.

La famiglia, i medici diabetologi, le infermiere, le dietiste, gli psicologi, le Istituzioni e tutte le figure che ruotano attorno a una persona affetta da questa malattia svolgono un ruolo importante, per la gestione del diabete. Nonostante non esista ancora una cura definitiva, si può ambire a una vita serena che permetta la realizzazione dei propri sogni attraverso un gioco di squadra, con l’aiuto di tutti i professionisti che collaborano per mettere in atto strategie di cura vincenti.

Diabete Italia, è una federazione che riunisce associazioni di persone con diabete e società scientifiche in ambito diabetologico, che collaborano nell’interesse delle persone con diabete. Il tema scelto per la Giornata Mondiale del Diabete di quest’anno è il ruolo dell’infermiere all’interno del team diabetologico. Un ruolo importante, che permette un miglior coinvolgimento del paziente con il team, ma anche un aiuto indispensabile per garantire una maggior aderenza alla terapia e un importante supporto nell’educazione terapeutica dei pazienti, un valido aiuto per evitare le complicanze che compaiono quando il diabete non è ben compensato.

Quest’anno, a causa dell’emergenza dovuta al Covid, vista l’impossibilità di organizzare eventi in presenza, sono stati organizzati quattro webinar, che si possono seguire anche sulla pagina Facebook fb.me/motoresanita, a partire da oggi, 11 novembre, su tematiche dedicate ai pazienti, ma anche a chi non ha il diabete e a chi non sa ancora di esserne affetto. Il tutto è stato preceduto da una conferenza stampa di apertura; venerdì 13 ci sarà la seconda conferenza stampa, di chiusura sempre nell’ottica di una corretta informazione sul diabete tipo 1 e 2.

Al webinar di venerdì 13, incentrato sull’innovazione, saranno presenti come moderatori la dottoressa Roberta Assaloni, medico diabetologo presso il Centro Diabetologico dell’Ospedale di Monfalcone, ed Elena Frattolin presidente del Coordinamento regionale delle Associazioni di persone con Diabete, Crad, che rappresenta la quasi totalità di associazioni del Friuli Venezia Giulia.