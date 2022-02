Quattro passi di salute nel bosco Brussa

"La Riviera friulana o entroterra di Lignano costituisce un ingente patrimonio di grande valenza ambientale, culturale e turistico da valorizzare a livello nazionale e internazionale. Il progetto Fvg in movimento - 10mila passi di salute va proprio in questa direzione, promuovendo il turismo lento e sostenibile che fa bene alla salute". Cosi il consigliere regionale Mauro Bordin ha concluso la presentazione del percorso di Palazzolo dello Stella, per cui ha richiamato anche l’impegno della Regione per la valorizzazione turistica della ciclabile Trieste – Venezia che proprio nella Bassa friulana incontra aree molto suggestive, quali il Bosco Brussa e le frazioni di Piancada e Paludo.

Quanto al progetto 10mila passi di salute sostenuto dalla Regione (2018 -2023) e coordinato da Federsanità Anci Fvg, Bordin, ha mollto apprezzato i risultati, a partire dall’attivazione della Rete di 70 Comuni per 59 percorsi in tutta la regione e il grande coinvolgimento delle associazioni locali, lo ha definito un'ottima pratica per l’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’incontro è stato introdotto dal sindaco di Palazzolo dello Stella, Franco D’Altilia, che ha sintetizzato l’impegno del Comune per l’ambiente, la promozione della Salute e il sociale e ha ringraziato tutte le attivissime associazioni.

Poi il presidente di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli, ha ringraziato la Regione e i partner del progetto, Università degli Studi di Udine, PromoTurismoFvg, tutti i Comuni e le attivissime associazioni e informato che sta diventando un modello anche a livello nazionale e internazionale (es. progetto Interreg Italia -Croazia “Take it slow”). Tra i prossimo sviluppi il corso per coordinatori di Gruppi di Cammino, in programma per la Bassa friulana il 24 marzo a Muzzana del Turgnano.

Quindi, Silla Stel, medico AsuFc - Distretto Sanitario Ovest, San Giorgio di Nogaro, ha richiamato l’impegno per coinvolgere cittadini e medici per promuovere la Salute proprio tramite semplici azioni quotidiane come le passeggiate da soli e in compagnia, molto utili anche per contrastare la solitudine e favorire l’invecchiamento sano e attivo. Per illustrare i risultati del progetto sono, quindi, intervenute Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità Anci Fvg, e Laura Pagani, Dipartimento Scienze Economiche Statistiche, Università di Udine.

Infine, l’assessore alla Cultura, Antonella Zanello, ha sintetizzato le bellezze del percorso planiziale ad anello “Quattro passi di Salute nel bosco Brussa”. E’ seguita la passeggiata dimostrativa insieme ai rappresentanti dell’associazione “Amici del Bosco Brussa”, partner del progetto insieme ad Auser Stella & Tagliamento e a tutte le attive associazioni locali che sono state ringraziate.

SCHEDA PERCORSO. L’itinerario ha una lunghezza complessiva di 3,5 chilometri ed è suddivisibile in tre percorsi più brevi, rispettivamente di 2,3 chilometri, 350 metri e un chilometro. Il percorso, a tratti erboso o di terra battuta, è percorribile mediamente in un’ora. Le aree di sosta con giochi, tavoli e panchine, posizionati sia in ombra che al sole, rendono fruibile la percorrenza oltre che agli adulti, anche alle famiglie, ai bambini e agli anziani.

Il bosco è caratterizzato dalla fitocenosi forestale del querco-carpineto, habitat di straordinaria valenza naturalistica. Tra le piante arboree possiamo citare la farnia, il carpino bianco, l’olmo minore, l’acero campestre, il tiglio, il ciliegio selvatico e il nocciolo; tra gli arbusti si notano il biancospino, il ligustro e il sambuco. Fra i mammiferi presenti il cinghiale, il capriolo, la volpe, il tasso, la lepre, la donnola e la puzzola. Nelle aree più umide trovano invece riparo il rospo comune e due specie di rane rosse. Tra i volatili troviamo la poiana, il picchio nero, il picchio rosso maggiore, il picchio verde, rapaci diurni come il nibbio bruno e il falco pecchiaiolo.

Già dagli anni ‘80 l’Amministrazione comunale si adoperò per decisive opere di rimboschimento dell’area, grazie al prezioso contributo dell’associazione “Amici del Bosco Brussa” che ancora oggi ha in gestione l’area. Il bosco fu tagliato negli anni ‘50 da una società che prese l’area in affitto per avviarla alla coltivazione del mais. Sono stati messi a punto diversi modelli di impianto, con l’intento di verificare nel tempo le dinamiche evolutive e i gradi di resistenza.

Nelle vicinanze si trova l’argine dov’è possibile raggiungere la Bilancia di Bepi, tradizionale sistema di pesca lagunare e l’idrovora Fraida. Costeggiando il canale si arriva presso la chiesa di Sant’Antonio Abate e alla rinomata “Azienda Agricola Marianis”, la quale rappresenta un’eccezione in tutta Italia per il suo allevamento bio di pezzata rossa.