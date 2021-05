Quel contrassegno sulla spalla sinistra

Il futuro chiama sempre in causa le generazioni. A vederle in azione sembrano quei gruppetti di uomini, donne e bambini che, arrivati al traguardo di una affollatissima maratona, sono più contenti di aver fatto tutto il percorso che dispiaciuti per non essere arrivati primi. Si dice che ogni generazione compiendo questa corsa porta con sé l’impronta ecologica della precedente e lascia la propria in eredità, vale a dire comportamenti privati e collettivi dove si mescolano cieche e dannose convinzioni a scelte virtuose. Ho pensato recentemente a questo nella sala del centro vaccinale, mentre stavo aspettando l’esito dell’iniezione appena ricevuta.



Eravamo tutti della stessa categoria anagrafica, settantenni più o meno avanti d’età, gente che partecipava per scelta volontaria alla prima vaccinazione di massa del XXI secolo, ma eravamo anche gli ultimi a portare un vecchio contrassegno, una piccola cicatrice che la dice lunga su quanto il rapporto tra l’umanità e il mondo dei virus sia in continua evoluzione. Alti e bassi, certo, e lo abbiamo visto nell’ultimo anno. Quel contrassegno ce l’ho anch’io sul braccio sinistro e dovendo scegliere dove farmi pungere è lì che sono andata, sotto la memoria storica dell’immunità al vaiolo, un agente patogeno ormai scomparso da cui sono stata liberata tanto tempo fa.



Tra gli Anni Cinquanta e gli anni Sessanta del Novecento tutti i bambini della mia generazione sono stati inglobati nella fase decisiva del programma di immunizzazione che qualcuno ha definito una eroica battaglia durata più di due secoli. Il vaiolo è stata una terribile malattia che ha funestato la vita di intere generazioni del passato. Anche il suo contagio, attraverso le goccioline di saliva come il Covid-19, è stato un prodotto delle civiltà in movimento, della loro propensione a espandersi con tutti i mezzi, da quelli pacifici a quelli violenti.Gli europei al seguito di Cristoforo Colombo e dei conquistadores spagnoli lo avevano propagato inconsapevolmente nelle terre degli imperi aztechi, maya e inca, producendo un vero sterminio. Con questo triste primato nell’esportazione l’Europa si era aggiudicata anche un altro primato, quello dell’alta mortalità dei contagiati nelle sue popolose città.Quando scoppiavano le epidemie di vaiolo, soprattutto nel Settecento e soprattutto nelle capitali industrializzate, il numero totale dei morti diventava impressionante e si concentrava tra i lavoratori più poveri e dove la scarsa igiene piegava alla sofferenza. Se dobbiamo qualcosa a Napoleone Bonaparte è un giudizio storico obiettivo sulla sua curiosità per la scienza e le sue intuizioni in materia di prevenzione sanitaria.Era in guerra con tutti, con gli inglesi in particolare, ma non era stato sordo davanti ai risultati degli studi di Edward Jenner, il medico inglese che aveva intuito per primo perché le donne mungitrici erano più resistenti al vaiolo e da questa osservazione nel 1798 aveva inventato il primo vaccino moderno della storia.Napoleone ne aveva bisogno per l’esercito. Il passo per l’ideazione di un programma di prevenzione di massa si compiva in breve, partendo dai soldati e finendo ai civili.Lo so che i friulani non hanno mai perdonato a Napoleone l’invasione, la leva obbligatoria dei giovani e il catasto per salassare i contribuenti, ma resta il fatto che, nei pochi anni di attività del Regno d’Italia e delle sue magistrature centrali e periferiche, persino l’estrema Carnia veniva raggiunta dalle disposizioni del governo che voleva medici preparati a intervenire con provvedimenti sanitari e con un programma di vaccinazione degli abitanti. Siamo appena nel 1805 e vi assicuro che è stata una vera sorpresa per gli storici locali scoprire tra le carte di Giovanni Pietro Pitt, il medico comunale di Cercivento, documenti a stampa che lo istruivano sulle pratiche della inoculazione messe a punto in Italia da Luigi Sacco, lo scienziato lombardo che nel 1806 dichiarava di aver immunizzato 130mila persone e che nel breve volgere del tempo i vaccinati del Regno d’Italia sarebbero stati un milione e mezzo. Talento pionieristico, efficiente organizzazione, forse qualche bluff sui numeri, ma l’esperienza vaccinale antivaiolosa, iniziata in quegli anni, non si sarebbe più fermata e Pitt, che aveva imparato il metodo, lo avrebbe applicato anche dopo che le armate napoleoniche si erano dileguate.L’inseguimento di un virus tanto pericoloso si protraeva infatti per oltre un secolo e mezzo perché continuava a sparire e a ricomparire sulla scena del mondo con la sua terrificante morbosità mentre la rivoluzione industriale, le guerre dell’Ottocento e del Novecento stavano facendo crescere i problemi sociali. Restava un’unica soluzione: adottare su larga scala l’obbligatorietà della vaccinazione. La scomparsa del vaiolo veniva finalmente annunciata dalla Organizzazione mondiale della sanità nel 1979 mentre gli sforzi per il contenimento di altri contagi letali in particolare per l’infanzia si concentravano su malattie di vecchia e nuova scoperta.Lo so che proprio i vaccini e il modo di produrli e distribuirli ci stanno ponendo nuovi dubbi. Tra i miei conoscenti e parenti ci sono gli scettici, i negazionisti, gli alternativi, ci sono i tecnologici a tutti i costi e quelli che leggono il presente in termini di scontro egoistico tra civiltà più ricche, detentrici delle biotecnologie, e civiltà più povere destinate a soccombere. In mezzo al tiro incrociato dei dibattiti e delle deludenti prove, anche da parte della medicina territoriale che ci ha fatto sentire spesso tanto soli, mi sono affidata alla mia memoria, al fatto che trasporta un’impronta lasciata da una medicina etica e generosa, quella medicina che da piccola mi ha insegnato a essere collaborativa e solidale, ad accettare il rischio e a farne un’esperienza comune. Mentre considero la mia vecchia cicatrice, ricordo quella eccitante giornata in cui con tutti miei compagni della scuola elementare mi sono messa in fila davanti alla porta del medico scolastico senza sapere che cosa esattamente mi avrebbe detto e cosa significava l’antivaiolosa.Sapevo però che era importante e che ci voleva anche un po’ di coraggio per sopportare la preannunciata grattatina sul braccio. Ricordo anche che una volta superato l’effetto dell’infiammazione tutti noi bambini e bambine eravamo tanto orgogliosi di aver fatto una simile esperienza e di portare una cicatrice così vistosa. Come un tatuaggio ce la mostravamo e ne confrontavamo le dimensioni aggiungendo altri racconti biografici degli incontri più o meno dolorosi con varicella, tosse canina, morbillo, scarlattina.Eravamo contentissimi anche di aver preso lo zuccherino del vaccino contro la poliomielite soprattutto perché da quel momento ogni schifosa medicina che serviva per crescere bene e in salute veniva abilmente camuffata da mamma e papà dentro quel complice parallelepipedo da succhiare. Questa è l’impronta ecologica della mia generazione, un’impronta collegata alla storia di una medicina sociale accudente, tesa all’eguaglianza dei diritti che si prende cura del mondo. Se questo vale ancora, allora portiamolo nel futuro e pretendiamolo nell’ultimo tratto della nostra corsa.