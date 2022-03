Raccolta farmaci per i bambini dell'Ucraina

L'Istituto salesiano Bearzi di Udine ha lanciato un'iniziativa solidale dedicata ai profughi in fuga dall'Ucraina.



"C'è stata una richiesta urgente di farmaci e prodotti per neonati per l’Ucraina - si legge nell'appello lanciato dall'istituto -. Giovedì 3 marzo, dalle ore 7.30 alle ore 8.15 (solo in questo orario), raccoglieremo al Bearzi Drive ed all’ingresso dell’Istituto alcuni prodotti che partiranno nella mattinata di giovedì per l’Ucraina".



Saranno raccolti solamente questi prodotti:

paracetamolo – sciroppo o pastiglie per adulti o bambini (ad esempio tachipirina)

ibuprofene – per adulti o bambini (ad esempio Nurofen)

voltadvance

ketodol

garze per fasciature

cerotti in rotolo

omogeneizzati per bambini

pannolini per bambini

I prodotti devono essere integri e confezionati (non blister già utilizzati o prodotti già aperti).



L'Istituto Bearzi si sta organizzando con i salesiani presenti in Ucraina per poter fornire loro un aiuto più concreto ed utile possibile e nei prossimi giorni comunicherà altre iniziative.