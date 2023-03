Radon nelle scuole, nel 2022 soglie superate in 21 casi

Dal 2000 l’Agenzia per l’ambiente del Friuli Venezia Giulia ha avviato, unica a livello nazionale, una campagna di misura del radon in tutte le strutture scolastiche, pubbliche e private di ogni ordine e grado, effettuando oltre 20.000 misure in più di 2.000 strutture. I risultati dei monitoraggi confermano che concentrazioni elevate di radon indoor non sono rare in Friuli Venezia Giulia che, per composizione e conformazione del sottosuolo, presenta elevate concentrazioni di questo gas radioattivo naturale.

Nel 2022 sono state monitorate 79 strutture scolastiche, compresi i nidi e scuole d'infanzia, e sono stati rilevati 21 superamenti delle concentrazioni ammesse. Soltanto nell’ultimo mese i superamenti segnalati sono stati una decina.

Il radon è un gas inerte e radioattivo naturale, inodore ed incolore prodotto dal decadimento dell’uranio, presente in tracce nel sottosuolo quasi ovunque.