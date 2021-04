Caffè corretto Scienza - Benessere a impatto zero è un progetto di divulgazione scientifica ideato dal Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università di Trieste, e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa, inizialmente programmata in presenza, prevede un ciclo di dieci puntate trasmesse in diretta dall’emittente Telequattro, ogni venerdì dalle 18.25 alle 19 a partire dal 5 marzo, e che saranno in seguito disponibili per la visione on demand sulla playlist dedicata del canale YouTube dell’Università di Trieste. Il “futuro sostenibile” rappresenterà il legame tra gli appuntamenti, che approfondiranno diverse tematiche attraverso gli interventi di scienziati, docenti universitari e rappresentanti del mondo dell’imprenditoria o delle istituzioni, moderati da un giornalista in studio. Momento significativo delle trasmissioni televisive sarà l’interazione con il pubblico, che avrà la possibilità di inviare delle domande che verranno selezionate per essere lette in diretta e commentate dai relatori.



Pillola di Scienza

Matteo Biasotto

Ogni puntata si concluderà con una “”: video racconto che descriverà dieci tra le ricerche e progetti più significativi svolti dall’Università di Trieste. Moderatore della discussione sarà il giornalista Marco Stabile. Responsabile scientifico dell’iniziativa è, professore associato dell’Università di Trieste, del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e della salute.

La nona puntata, dal titolo Razionalizzazione della spesa sanitaria / Salute sostenibile, andrà in onda venerdì 30 aprile 2021 e affronterà la problematica della necessaria spending review in ambito sanitario, necessaria al fine mantenere la qualità dell’offerta contenendo degli sprechi. Riccardo Riccardi, vicepresidente e assessore alla salute della Regione Friuli Venezia Giulia, Roberto Di Lenarda, Rettore dell’Università di Trieste, e Antonio Poggiana, Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, spiegheranno al pubblico quali sono gli aspetti chiave sui quali intervenire per attuare un’efficace prevenzione e pianificazione in ambito sanitario.

Capofila del progetto è l’Università degli Studi di Trieste in partenariato con Istituto Italiano di Cultura di Praga, Comune di Pordenone, Comune di Sacile, Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, Immaginario Scientifico, e Associazione E. N. Rogers.

Gli incontri verranno trasmessi in diretta sull’emittente Telequattro (Friuli Venezia Giulia - canale DT 10 e Regione del Veneto - canale DT 610) e in streaming all’indirizzo telequattro.medianordest.it/live/. Tutte le puntate saranno in seguito disponibili per la visione on demand sulla playlist dedicata del canale YouTube dell’Università di Trieste https://bit.ly/3bFFKzQ.

Per i dettagli degli appuntamenti consultare il programma