Recovery Fund, si studia la riforma della sanità territoriale

"Un primo incontro costruttivo che ha delineato la strategia d'intervento relativa al potenziamento dell'assistenza sanitaria e della rete territoriale per quel che riguarda il Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Cosi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine del primo incontro, avvenuto il videoconferenza, con i vertici dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) sul tema del potenziamento della sanità territoriale, così come previsto dal Pnrr.

Da parte del vicegovernatore c'è stata la piena condivisione sull'approccio nel quale all'interno di precisi indirizzi viene poi lasciata un'autonomia realizzativa alla Regione. Parte sostanziale del progetto è l'individuazione di nuove forme organizzative di assistenza come le case di comunità, le centrali operative territoriali e gli ospedali di comunità.

Un'architettura complessiva basata su parametri predefiniti, primo tra tutti il numero di abitanti, e che può prevedere sia la costruzione di nuove strutture, sia il recupero di presidi sanitari già esistenti o dismessi.

Per quel che riguarda le risorse, buona parte sarebbero quelle erogate dall'Europa comprese nel Recovery Plan, mentre un'altra quota verrà definita all'interno di una contrattazione tra Stato e Regioni. L'obiettivo, come è stato spiegato, è quello di giungere a un accordo finale tra Governo e Amministrazioni regionali entro i primi mesi del 2022 con la sottoscrizione di un contratto nazionale di sviluppo.