Regione e Federsanità Anci promuovono stili di vita sani

"Prosegue la grande collaborazione tra Regione, Federsanità e Anci Fvg, uniti in un patto per ampliare l'attività di divulgazione delle buone pratiche per la diffusione di stili di vita sani nel nostro sistema di salute: un'alleanza importante, che vanta una capillarità significativa sul territorio e che permette anche ai nostri enti locali di poter promuovere iniziative a beneficio del benessere di tutti i cittadini".

Lo ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, intervenuto questa mattina nella sede di Udine della Regione per la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione e Federsanità Anci Fvg insieme al presidente di Anci, Dorino Favot, e al presidente di Federsanità, Giuseppe Napoli.

"L'attività di prevenzione è un caposaldo imprescindibile sul quale bisogna continuare a insistere con investimenti importanti - ha rimarcato Riccardi -. Abbiamo visto che iniziative come quelle promosse da Federsanità e Anci Fvg hanno trovato grande interesse: sono decine, infatti, i Comuni che hanno aderito, ad esempio, al progetto '10mila passi di salute'. Auspichiamo che anche altri Municipi decidano di farlo: c'è bisogno, difatti, di una grande alleanza nella società; la conoscenza delle migliori condizioni di salute è un aiuto nei confronti delle persone e anche nella sostenibilità del servizio sanitario".

"Questa importante sinergia rafforza la prevenzione sul territorio e nelle comunità, e lo fa con attori che di fatto lavorano con lo stesso obiettivo già da anni insieme: la Regione e i Comuni, con Federsanità Anci come strumento operativo; questo permette di trattare il tema della salute allargandolo al tema della sanità con l'entrata in campo di altri ulteriori importanti attori, a cominciare dagli ambiti sociosanitari, passando per i dipartimenti, i distretti e le università di Udine di Trieste" ha detto ancora Riccardi.

Tutto questo si inserisce nel progetto che è stato finanziato per la quarta volta della Regione: 'Fvg in movimento, diecimila passi di salute', che ha come obiettivo quello di favorire e incentivare le attività motorie non solo nelle persone anziane, ma, più in generale nella comunità; in questo senso si sono riscontrate problematiche legate soprattutto ai ragazzi, ai giovani, che fanno poco movimento. Grandissima attenzione al progetto è dimostrata dai gruppi di cammino e delle associazioni di volontariato.