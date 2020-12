Report della cabina di regia, in Fvg il rischio resta moderato

La cabina di regia per il periodo 7 - 13 dicembre (qui il report) osserva per la prima volta un segnale di controtendenza nell’indice di trasmissione rispetto alla settimana precedente nell’intero Paese, con ritorno di tre Regioni a una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2, quindi a rischio alto, ovvero Lazio, Lombardia e Veneto. Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in alcuni Paesi (come Regno Unito, Olanda e Germania) e una mancata diminuzione dei casi con stabilizzazione della curva epidemica in altri (Francia e Spagna).

Nel periodo 25 novembre-8 dicembre, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86, in salita rispetto allo 0.82 del monitoraggio della scorsa settimana. Si riscontrano valori di RT puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni.

L’incidenza in Italia rimane ancora troppo elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in alcune aree del paese.

Nella settimana di monitoraggio si continua a osservare nella maggior parte delle Region un rischio moderato - compreso il Fvg (qui i dati) - o alto con solo cinque a rischio basso - Basilicata, Calabria, Campania, Molise (ma con rischio di progredire) e Sicilia.

Questo andamento richiede rigore nell’adozione e rispetto delle misure evitando un rilassamento nei comportamenti.

É complesso prevedere l’impatto che potrebbe avere il periodo di feste natalizie, tuttavia le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di SARS-CoV-2. Nella situazione descritta, questo comporterebbe un conseguente rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato a novembre in un contesto in cui l’impatto dell’epidemia sugli operatori sanitari, sui servizi e sulla popolazione è ancora molto elevato.

Si invita la popolazione a limitare, anche durante il periodo festivo, le interazioni con persone non conviventi a quelle strettamente necessarie escludendo in particolare episodi di convivialità in ambienti aperti e chiusi. Si incoraggia la popolazione ad evitare situazioni in cui non sia possibile rispettare le misure di distanziamento previste e di adottare con rigore l’utilizzo appropriato delle mascherine e l’igiene delle mani.

"I dati di oggi indicano che siamo in una situazione di stabilità e stabilizzazione e non riusciamo ad andare sotto una certa soglia. Sembra anche che i nuovi ingressi in terapia intensiva siano stabili e cio' ci fa pensare che sara' un po' difficile far diminuire il sovraccarico nelle terapie intensive a meno che non si abbatta la incidenza. Anche i decessi sono stabili. Cè stabilizzazione nel numero di positivi, decessi e ingressi in terapia intensiva", ha detto Gianni Rezza nel corso della conferenza stampa dell'Iss.

Rezza ha auspicato che la scuola possa riaprire il 7 gennaio. "Questo - ha sottolineato - è uno degli obiettivi. Si sono chiesti sacrifici per questo , poi andra' valutata la situazione epidemiologica anche a livello locale".

Qui il video-commento di Rezza