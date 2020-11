Residenze per anziani, oltre mille i positivi in Fvg

Nelle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia, dal 1 marzo al 3 novembre, sono stati eseguiti 43.589 tamponi, dei quali 9.451 nella prima ondata e 34.138 nella seconda. I positivi nelle residenze per anziani sono stati nello stesso periodo 1.042, dei quali 676 nella prima ondata e 366 nella seconda. La percentuale di positivi sul totale degli ospiti è passata dal 12,9 per cento della prima ondata al 2,12 della seconda. I dati sono stati resi noti dal vicegovernatore del delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso di una videoconferenza con le organizzazioni sindacali confederali che si è tenuta oggi.

Se nella prima ondata era stato sottoposto a tampone il 50,6 per cento degli ospiti delle residenze, nella seconda ondata la percentuale è salita all'89,5 per cento. Per quanto riguarda il rapporto tra casi positivi e decessi, sempre riferito alle residenze per anziani, si è passati dal 22,5 per cento della prima ondata (152 decessi) al 7,9 per cento della seconda ondata (29 decessi).

Tra la prima e la seconda ondata è scesa nettamente anche la percentuale di letalità nelle residenze protette del Friuli Venezia Giulia: per quanto riguarda la femmine, si è scesi dal 13,4 al 4,5 per cento nella fascia d'età compresa tra i 70 e 79 anni, dal 18,1 al 6,7 per cento nella fascia 80-89 e dal 23,5 all'8,3 per cento nella fascia 90 e più; per quanto riguarda i maschi l'indice di letalità, tra le due fasi, è calato dal 40,0 al 23,8 per cento nella fascia 70-79, dal 33,3 al 12,1 per cento nella fascia 80-89 e dal 27,3 al 9,5 per cento nella fascia 90 e ultranovantenni.

Differenze significative si riscontrano anche nell'incidenza della positività al Covid tra il personale delle residenze per gli anziani nel confronto tra la prima ondata (291 positivi, per una percentuale del 4,14) e la seconda (171, per una percentuale del 2,43 sul totale del personale).

Nel corso dell'incontro Riccardi ha riepilogato i documenti e le indicazioni prodotti dalla direzione centrale Salute per prevenire e gestire i contagi, gli interventi normativi, con riferimento alla legge regionale 5 del 2020, e le azioni legate al potenziamento dei sistemi informativi per far fronte all'emergenza utilizzando lo strumento del gestionale Sira.

"L'emergenza Covid non ha frenato, ma ha reso più stringente e intensa la strategia della Regione nel percorso di riqualificazione della residenzialità per anziani", ha detto Riccardi al termine della videoconferenza nel corso della quale ha illustrato alle organizzazioni sindacali confederali le linee di azione della Regione sulle residenze per anziani ripercorrendo i passaggi già espletati e con un ricco compendio di dati statistici anche sui rilevamenti relativi all'emergenza Covid.

"Il confronto di oggi è stato molto importante - ha rilevato Riccardi - perché ha permesso di condividere con le organizzazioni sindacali strumenti di lettura su base statistica e di cogliere spunti per corredare una strategia di riqualificazione e riconfigurazione che oggi viene drammaticamente complicata dalla pandemia. Ci focalizziamo sull'emergenza, ma proprio a partire dall'onda d'urto che essa sta producendo siamo chiamati a costruire, in un percorso già pienamente avviato, un sistema più razionale, equo, solido e in grado di garantire sicurezza e standard assistenziali adeguati".

Riccardi ha evidenziato alcuni temi fondamentali: la risposta al fabbisogno, il coinvolgimento dei medici di medicina generale e il modello organizzativo. Per quanto riguarda il fabbisogno di posti letto convenzionabili, ha rilevato Riccardi, "l'aumento di 737 unità ha consentito di garantire la copertura ad almeno il 90 per cento in tutti i territori delle ex Aziende sanitarie. Va rafforzata l'offerta delle strutture per anziani in ambito Asugi, che rimane in sofferenza, e vanno corretti alcuni squilibri in ambito Asufc, in particolare a vantaggio dell'Alto Friuli. C'è l'impegno a intervenire su queste criticità anche con le risorse finanziarie dell'ultimo assestamento di bilancio regionale".

Un'altra partita fondamentale, secondo Riccardi, "concerne la revisione dei modelli organizzativi, che vanno rivolti, laddove sostenibile e con il supporto dei medici di medicina generale e delle Usca, alla domiciliarietà, la quale deve rappresentare però un'opzione condivisa e prescelta e non imposta alle famiglie".