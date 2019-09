Resistenza agli antibiotici, Fvg virtuoso

“Un uso eccessivo di antibiotici, prescrizioni non appropriate, una scarsa conoscenza dell’impatto sull’ambiente e sull’ecosistema e delle conseguenze negative di assunzioni non necessarie di questa tipologia di farmaci. La somma di questi fattori dà un risultato preoccupante: circa 200mila casi di infezioni ospedaliere e almeno 10mila morti all’anno. Dati che pongono l’Italia drammaticamente agli ultimi posti della classifica europea". E’ quanto emerso dalle audizioni dei professori Silvio Brusaferro e Matteo Bassetti, svolte stamani dalla commissione Affari sociali della Camera nell’ambito della discussione delle risoluzioni sul fenomeno dell’antibiotico-resistenza, a partire dalla prima a firma del deputato friulano di Forza Italia Roberto Novelli.

“Le audizioni hanno confermato l’esigenza di intervenire per invertire la rotta a livello nazionale, specialmente nelle regioni del Meridione dove il fenomeno è assai più diffuso. Il Friuli Venezia Giulia – ricorda Novelli - seppur con ancora margini di miglioramento, segna dati particolarmente virtuosi per quel che riguarda infezioni ospedaliere e germi resistenti: 5.7% di infezioni ospedaliere nel 2017 e la percentuale di resistenza agli antibiotici più bassa in Italia”.

“Credo – aggiunge - che ciò possa essere riconducibile alla competenza e alla sensibilità dei medici, alla qualità del sistema sanitario regionale e, lo dico con orgoglio, alla presenza sul nostro territorio di eccellenze nel campo dell’infettivologia e del controllo del rischio clinico come i due professori intervenuti stamani. Sia il professor Brusaferro, attualmente a capo dell’Istituto superiore di Sanità, che il professor Bassetti, da pochi giorni presidente della Società italiana di terapia antinfettiva, hanno nel corso degli anni dato il loro contributo di competenza e professionalità perché si mantenesse sempre alta l’attenzione su un fenomeno che proprio a causa di una sottovalutazione, sta causando conseguenze nefaste”, conclude Novelli.