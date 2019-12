L’Ordine della Professione Ostetrica Interprovinciale di Udine e Pordenone, in collaborazione con Confindustria Udine, promuove, sabato 14 dicembre, a partire dalle 9 a palazzo Torriani una giornata di approfondimento su “La responsabilità professionale dell’ostetrica al cospetto delle recenti riforme legislative e della più recente giurisprudenza”. La giornata rientra tra i corsi accreditati (ECM) per l’aggiornamento continuo delle iscritte all’Ordine.

L’ articolo 1.1. del Codice Deontologico dell’Ostetrica recita che “l'ostetrica/o è il professionista sanitario abilitato e responsabile dell'assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale; la sua attività si fonda sulla libertà e l'indipendenza della professione”. Già da questa definizione si può evincere l'importanza che ricoprono la formazione e l'aggiornamento continuo delle professioniste che si dedicano quotidianamente al benessere della donna in tutte le fasi della sua vita.

Nell'ottica di migliorare le competenze e di ampliare le conoscenze delle proprie iscritte, l'Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica di Udine e Pordenone si sta dunque impegnando nella promozione di corsi di formazione altamente specializzati. In particolare, negli ultimi mesi, sono stati organizzati, nella sede dell’Ordine in via Cotonificio 37 a Udine, degli incontri in peer education grazie alla disponibilità di alcuni professionisti che si sono messi a disposizione per condividere conoscenze utili nella cura della persona.

Con l’iniziativa di sabato, l'Ordine ha trovato in Confindustria Udine un apprezzato supporto nel percorso di formazione delle professioniste per tenerle aggiornate sulle ultime novità legislative.