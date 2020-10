Riapre il reparto Covid, si trasferisce pneumologia

A seguito della riapertura, ieri, del reparto Covid al 12esimo piano dell’Ospedale di Cattinara, AsuGi informa che nel pomeriggio di domani la degenza della SC Pneumologia con dieci posti letto sarà trasferita dal 13esimo piano della Torre Chirurgica al 13esimo piano della Torre Medica.

Il trasferimento rientra nelle azioni previste dal Piano Pandemico al fine di garantire un'efficiente organizzazione per fronteggiare anticipatamente la ripresa dei casi e garantire l’assistenza necessaria, mettendo a disposizione dei pazienti tutte le professionalità richieste grazie alla collaborazione e sinergia tra diversi professionisti.

Al 13esimo piano ci sono quindi 13 posti letto in Medicina d’Urgenza, sei posti di osservazione nella zona filtro pre-ricovero e dieci posti letto semintensivi della Pneumologia.

Al 12esimo piano sono disponibili 36 posti in Terapia intensiva. Attualmente si trovano ricoverate nel reparto Covid due persone intubate in terapia intensiva e quattro persone che necessitano di ventilazione non invasiva (semintensiva), tra cui una 96enne trasferita questa notte da Pordenone.