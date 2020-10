Riapre la farmacia comunale di San Vito

Proseguono a ritmo serrato i lavori di ampliamento e ammodernamento della farmacia comunale di via Progresso che, una volta conclusi, consegneranno al pubblico uno spazio esterno più funzionale e ampio, grazie anche ad un ingresso principale in fase di ampliamento tutto nuovo. All’interno, i lavori di restyling vedranno nuovi arredi e l’attivazione di un innovativo sistema di stoccaggio automatizzato dei medicinali per migliorare il lavoro del personale dipendente.



L’intervento è partito lo scorso mese e in questa fase iniziale sta coinvolgendo la parte all’esterno dell’edificio e pertanto l’attività della farmacia rivolta alla clientela è stata temporaneamente sospesa, ma presto le saracinesche dell’attività si rialzeranno. Lo stop si è reso necessario per effettuare opere che andranno a rispondere alle esigenze manifestate dalla stessa utenza, oltre che dal personale impiegato, in particolare per migliorare il comfort dei locali e la facilità di accesso, e la volontà di rinnovarla dell’Amministrazione comunale. E la risposta è arrivata con il progetto di riqualificazione, ampliamento e restyling in corso che vedrà concludersi una prima parte dell’interno quando l’attività della farmacia comunale riprenderà con l’apertura al pubblico.



Nel dettaglio, il cantiere oggi si sta concentrando sull’ampliamento della zona d’ingresso su via Progresso per creare una struttura a vetrata sfruttando l’attuale area del marciapiede che viene utilizzata per allungare la “vecchia” farmacia. E con l’occasione si stanno eliminando le barriere architettoniche. All’interno, al piano terra, si stanno così ricavando spazi più ariosi e luminosi con l’installazione di scaffalature più funzionali, così da migliorare la collocazione dei medicinali e ci saranno spazi più ampi per muoversi. La data imprescindibile per la riapertura del servizio della farmacia comunale di via Progresso è lunedì 19 ottobre.Come si diceva i lavori non si esauriranno e anzi proseguiranno dopo la riapertura al pubblico. Si tratta di un’opera attesa, con un investimento di quasi 600 mila euro. Somma finanziata dal Comune di San Vito. Punta di diamante del progetto sarà l’avvio di un nuovo sistema di immagazzinamento che semplificherà il lavoro del personale, formato dalla direttrice della farmacia e da tre farmaciste. Dunque l’intervento proseguirà nelle prossime settimane concentrandosi al piano superiore, che è ad uso interno, per effettuare un importante restyling utile a ricavare maggiori spazi per l’installazione del sistema automatizzato pneumatico di distribuzione interna dei medicinali. Nel concreto, il personale digiterà il codice del bene richiesto e un sistema robotizzato preleverà dal magazzino interno posto al primo piano il prodotto e lo invierà alla postazione al piano terra attraverso un sistema pneumatico di distribuzione.“L’opera di ristrutturazione in corso segue un percorso ben preciso e cioè quello di rideterminare gli spazi esistenti razionalizzandoli e ottimizzandoli - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - per dare risposte alle nuove impostazioni che ogni farmacia ha ormai assunto, come disegnato dalle disposizioni nazionali, che vede in particolare le farmacie comunali come primo punto di contatto sanitario verso il cittadino”.“Lavori che una volta esauriti - conclude la Vicesindaca Federica Fogolin - permetteranno di fornire un servizio ulteriormente migliorato ai cittadini, garantendo loro, in totale comodità e sicurezza, spazi rinnovati, più funzionali e sicuri”.