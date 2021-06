Dopo la sospensione del servizio di trasporto a causa delle restrizioni diramate in seguito alla pandemia Covid-19, da lunedì 7 giugno riapre la sede dell'Auser di Fogliano Redipuglia e Sagrado con i seguenti orari: ogni lunedì, mercoledì e venerdì (non festivi) dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Conseguentemente, riparte anche il servizio di trasporto con una sola autovettura. I volontari e le volontarie sono a disposizione per maggiori informazioni e per le prenotazioni riferite all'accompagnamento degli iscritti nelle varie strutture sanitarie solamente se in possesso dell’”Attestazione di Vaccinazione Anti SARS CoV-2 (doppia dose o dosa unica a seconda dei casi).



Per prenotare il servizio trasporti basta chiamare telefonicamente la segreteria nelle giornate e negli orari precedentemente indicati allo 0481 489278, oppure recarsi direttamente negli orari di apertura alla nostra sede di via Madonnina n. 4 a Fogliano Redipuglia.



“Fin da ora ci scusiamo se non riusciremo ad accontentare tutte le richieste – spiega il presidente Giorgio Soranzio -, che non saranno da imputare a questa associazione e ad i suoi volontari, ma esclusivamente alle limitazioni e restrizioni emanate dalle Autorità Nazionali e regionali”.

Una delle numerose prescrizioni, infatti, riguarda un limite d'età e la vaccinazione al Covid-19 dei volontari che svolgono l'attività di autista”.