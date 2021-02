Riapre potenziato l'ambulatorio di Urologia a Monfalcone

Da venerdì 5 febbraio ASUGI riattiva e potenzia l’Ambulatorio di Urologia presso l’ospedale San Polo di Monfalcone con orario 8.30 - 15.30 per due giorni alla settimana (lunedì e venerdì). Per accedere è necessaria la prenotazione CUP (chiamando il call center regionale 0434223522 oppure recandosi presso gli sportelli CUP di ASUGI o nelle farmacie abilitate).



Oltre ad aumentare la disponibilità di visite specialistiche per l’area isontina, l’ambulatorio offrirà consulenze agli altri reparti e fornirà pronta risposta anche alle necessità di presa in carico di pazienti con urgenze ai quali verranno evitati spostamenti in sedi più lontane.



L’apertura di questo ambulatorio rappresenta un primo passo a cui seguirà in futuro un ulteriore potenziamento dell’attività ambulatoriale anche per gli altri distretti di area isontina.

Infatti solo a Gorizia sono stati effettuati 859 interventi nel 2019 e 818 nel 2020 nonostante le limitazioni date dalla pandemia; le visite sono state 12.081 nel 2019 e 11.133 nel 2020, sempre considerando le limitazioni dovute al Covid-19.