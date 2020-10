Riaprono i reparti Covid a Udine e Palmanova

A seguito del trend d'incremento dei contagi, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, come prime manovre necessarie per fronteggiare l'emergenza e dare risposta puntuale e appropriata all'aumento dei casi che necessitano di servizi sanitari, ha deciso di riaumentare l'offerta di posti letto per pazienti Covid sia nel reparto di malattie infettive sia nelle Rsa.

Fino a 43 posti di malattie infettive sono stati riaperti nel presidio di Udine mentre i posti letto di Rsa, per ora dieci, sono stati identificati nel nosocomio di Palmanova. "Per fare queste manovre, in attesa di reperire risorse professionali da selezioni che sono terminate la scorsa settimana, si sono rese necessarie delle scelte organizzative", spiega la direzione AsuFc. "Per quanto riguarda la sede di Palmanova si è scelto di tornare al numero di posti letto di medicina utilizzati nel corso della manovra estiva".