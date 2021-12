Riaprono le agende per le vaccinazioni in AsuFc

L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale incrementa le prenotazioni per le vaccinazioni. Nuove disponibilità di posti sono attive all'Ente Fiera di Martignacco (via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco), al Centro Manifatture di Gemona (via Luigi Burgi 65, Gemona del Friuli) e all'ospedale di Palmanova (via Natisone 11, Jalmicco).

Le modalità di prenotazione sono quelle consuete: call center regionale (0434-223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19, sabato dalle 8 alle 14); sportelli cup, farmacie abilitate e webapp.

Le agende sono state aperte questa settimana e potranno prenotarsi tutti i cittadini con età maggiore di 18 anni per la terza dose di richiamo.

Modulistica scaricabile a questo link.