Riattivato il pagamento dei ticket online

Dal 5 marzo è di nuovo attivo il servizio per il pagamento dei ticket sanitari online per le prestazioni dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. “L’interruzione temporanea sulla possibilità di pagare online” riferisce il direttore generale di Asufc, dottor Massimo Braganti, “era stata sospesa a inizio anno a causa dal riassetto del Sistema sanitario regionale e dai collegamenti con il servizio Pagopa, che non dipende dalla Regione, il tutto per le necessarie attività di allineamento e di sicurezza informatica".

Ora, accedendo alla piattaforma SeSaMo (dalle home page dei siti delle Aziende Sanitarie e dal sito della Regione), a questo link è possibile pagare online ticket e prestazioni.

Ulteriori informazioni al numero verde 800098788.