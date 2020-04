Riavviato il Servizio Civile dell'Asugi

Anche AsuGi ha aderito all'appello del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a riattivare, per quanto possibile, i progetti di servizio civile in modo da contribuire alla gestione della straordinaria situazione di emergenza che l’intero Paese sta affrontando, nel rispetto delle disposizioni del Governo e in linea con i principi di precauzione e cautela che il contesto impone.

"Dal 16 aprile abbiamo riaperto in Friuli Venezia Giulia il Servizio civile universale. Saranno rimessi in moto tutti quei progetti, riservati ai ragazzi dall'età compresa fra i 18 e i 28 anni" che erano stati sospesi a inizio marzo a causa dell'emergenza coronavirus. Ripartiamo grazie alla collaborazione e il lavoro svolto dal Dipartimento delle politiche giovanili della Presidenza del consiglio, la Regione e gli enti del Servizio civile a cui va il mio ringraziamento" lo dichiara il vicepresidente della Regione FVG con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Sono tornati operativi i 20 volontari impegnati nelle Microaree, a favore delle persone e delle comunità cittadine più fragili, e 5 volontari precedentemente impegnati nel Pronto Soccorso ospedaliero. Si sta inoltre predisponendo la prossima ripresa dei restanti 14 volontari attivi nel campo dei servizi di Salute Mentale e delle Dipendenze.

Dopo un attento lavoro di ricognizione dello stato di attività dei servizi e di confronto diretto con gli operatori volontari – a partire proprio dalla disponibilità e dalla volontà da loro dimostrata ad essere parte attiva in questo particolare momento di difficoltà – si sono individuate le tipologie di intervento che potevano riprendere e quelle da rimodulare o ricollocare, per garantire adeguate condizioni di sicurezza e contribuire, seppur “dietro le quinte”, a supportare l’operatività dei servizi sanitari di prima linea.

Nell’ambito dei rioni in cui sono presenti le Microaree, l’operatività dei volontari si ridefinisce quotidianamente in base alle priorità dettate dall’emergenza ed alle necessità di fornire assistenza e supporto, sia sul campo che da remoto, a favore di persone e nuclei fragili. Il passaggio di informazioni, il disbrigo di pratiche e commissioni, la consegna di una spesa, ma anche una telefonata che rompa la solitudine forzata: sono tanti i modi per contribuire alla tutela di fasce di popolazione vulnerabili, ancor più duramente colpite dalla pandemia e dagli effetti delle disposizioni di contenimento della sua diffusione.

Alcuni volontari collaboreranno, inoltre, con la Caritas nella raccolta e distribuzione di aiuti alimentari. Per fare fronte comune contro il prevedibile inasprimento delle condizioni di povertà e rischio sociosanitario, rimane aperta la possibilità di attivare anche ulteriori collaborazioni e sinergie con i vari soggetti, istituzionali e non, attivi sul territorio: per informazioni contattare l'Ufficio Servizio Civile ASUGI, tel. 334/8814671, e-mail serviziocivile@asugi.sanita.fvg.it