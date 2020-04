Riccardi chiarisca sulla nave-ospedale a Trieste

"Visto che la Regione insiste a voler affidare i nostri anziani a una compagnia di navigazione con sede in Svizzera, prima faccia chiarezza e operi in assoluta trasparenza, per intenderci non come ha fatto con i numeri dei tamponi nelle case di riposo, tutt'oggi non disponibili. Se si spendono centinaia di migliaia di euro pubblici, vogliamo sapere tutto". Lo afferma la segretaria provinciale Pd Trieste Laura Famulari, a fronte della determinazione manifestata dall'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, sull'utilizzo di una nave-ospedale per trasferire gli anziani contagiati nelle case di riposo del capoluogo regionale.

"Ci dica Riccardi - chiede Famulari - perché non è stata presa in considerazione l'ospitalità alberghiera, la struttura Covid di Muggia o, ad esempio, il padiglione Ralli a San Giovanni o direttamente il Maggiore. A Genova sappiamo che lo schema di contratto prevede una somma di spese autorizzate che arriva alla cifra di 822mila euro in trenta giorni, e non certo per oltre 100 persone: con queste risorse non si poteva fare proprio niente altro?".

Per la segretaria dem "Trieste è ormai una città umiliata e tenuta sotto il tallone di Fedriga e Riccardi, mentre dal sindaco Dipiazza non giunge un fiato degno di questo nome".