Ricerca in valanga, i pompieri testano 'Recco'

Organizzato dalla Direzione centrale per l'emergenza il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con la ditta fornitrice dello strumento, si è svolto nei giorni scorsi tra Tarvisio e la Val Saisera uno stage per testare l'utilizzo di ‘Recco’, nuovo dispositivo per la ricerca di persone sepolte sotto le valanghe.

Si tratta di uno strumento fondamentale, con cui il soccorritore emette un segnale in grado di colpire un riflettore, indossato dalla persona coinvolta che consentirà d’indicare il luogo per rintracciare i dispersi.

Per conoscere meglio l’attrezzatura, da poco acquisita e consegnata alle Direzioni regionali del Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Abruzzo e Marche, si è svolta un’esercitazione con un istruttore certificato.