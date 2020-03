Ricetta dematerializzata anche per i farmaci in Distribuzione Per Conto

Ricetta Dematerializzata anche per i Farmaci DPC: per ridurre i rischi di contagio ai pazienti. A partire da giovedì 2 aprile entra in vigore la Ricetta Dematerializzata per la prescrizione dei farmaci in Distribuzione Per Conto (DPC). Si amplia così l’utilizzo della ricetta elettronica anche a questi farmaci, i pazienti potranno ora ricevere la prescrizione via email o attraverso il telefono, senza doversi recare nello studio del medico, riducendo gli spostamenti ed i contatti a rischio: è questo infatti l’obiettivo primario di Regione e sanitari impegnati in questa

emergenza sanitaria senza precedenti.

Il farmacista, grazie alla nuovo protocollo concordato con la Regione, potrà quindi erogare questi farmaci senza avere più bisogno della ”ricetta rossa”: “è un risultato importante – afferma il Presidente di Federfarma FVG Luca Degrassi – le Farmacie si sono impegnate da subito al fianco della Direzione Centrale Salute della nostra Regione per raggiungere questo obiettivo, con un grande spirito di collaborazione è stato possibile mettere a punto il nuovo sistema in tempi rapidissimi. Il nostro obiettivo ora è dare il massimo contributo alla comunità per ridurre ogni rischio di contagio.”

La tradizionale ricetta “rossa” sarà ancora obbligatoria per alcuni farmaci specialistici e per l’assistenza integrativa, tuttavia le Farmacie si impegnano a fornire ogni supporto per coadiuvare il lavoro del Medico di famiglia e assicurare la migliore protezione ai pazienti.