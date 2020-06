Riconoscimento professionale ed economico, gli infermieri scendono in piazza

Manifestazione in piazza Unità a Trieste questa mattina, a partire dalle 10, per un centinaio di infermieri del Nursind che, da tutta la regione, si sono dati appuntamento per far valere i propri diritti. I professionisti della sanità, dopo essere stati chiamati 'eroi' e aver combattuto in prima linea contro il Covid-19, chiedono il giusto riconoscimento, professionale ed economico, per il loro lavoro.

Prima ancora delle rivendicazioni, però, il pensiero è andato ai tanti colleghi che hanno perso la vita proprio mentre erano impegnati nella battaglia contro il Coronavirus, con un toccante momento di raccoglimento. Sono state deposte a terra 40 rose bianche, una per ciascun sanitario deceduto in Italia. In Fvg, invece, non si sono registrati morti nella categoria.

Al Governo chiedono di mantenere la promessa fatta, ovvero quella di paragonare i loro stipendi a quelli dei colleghi a livello europeo. Senza dimenticare un adeguato premio per il gravoso impegno in corsia, più volte annunciato dall'Esecutivo ma ancora mai ricevuto. Va poi precisato che il contratto nazionale di categoria, scaduto da due anni, è ancora in attesa di rinnovo.

Dalla Regione, invece, gli infermieri si aspettano che vengano mantenute le risorse aggiuntive per il Sistema sanitario e che quei fondi non siano utilizzati per ‘tamponare’ il bonus non arrivato da Roma.