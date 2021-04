Ricoveri Covid sotto la soglia critica, il Fvg vede sempre più giallo

Il Friuli Venezia Giulia guarda con sempre maggiore fiducia al 26 aprile, la data indicata per l'avvio della stagione delle riaperture. Con l'obiettivo di arrivare al traguardo in zona gialla.

Raggiungere nuovamente la fascia di rischio più bassa (se si esclude la zona bianca) si fa sempre più concreto. Accanto all'indice Rt, sceso nell'ultimo report settimanale a 0,72 (range 0,69-0,75), e all'incidenza, che si attesta a 156 casi ogni centomila abitanti, oggi la buona notizia arriva dai ricoveri.

Dopo cinque mesi, infatti, i pazienti in terapia intensiva sono scesi sotto la soglia critica del 30%. Sono, infatti, 52 i posti letto occupati, a fronte di un numero ipotetico attivabile di 175, pari cioè al 29% di occupazione. Il dato si somma a quello dei ricoveri nei reparti ordinari, calati ulteriormente a 371, ovvero il 29% dei posti riservati ai pazienti Covid.

I numeri, insomma, dicono che la nostra regione sarà tra quelle che ritroveranno la fascia gialla e potranno vedere la ripartenza delle prime attività.

La prima novità riguarda, ancora una volta, la scuola, che dovrebbe tornare in presenza, al cento per cento, in ogni ordine e grado in zona gialla, ma anche in fascia arancione, mentre in zona rossa resterà un limite (indicativamente del 50%) di studenti in classe alle superiori. Nel merito il Presidente del Fvg Massimiliano Fedriga ha anticipato che martedì ci sarà un incontro con il Governo sul tema, per discutere la questione dei mezzi di trasporto e gli orari di ingresso per gli studenti.

Fedriga ha ribadito la disponibilità delle Regioni, sottolineando tuttavia che ci sono limiti fisici, come la disponibilità dei mezzi, che non si possono superare. Sempre in tema scuola, il presidente, che guida anche la Conferenza delle Regioni, ha parlato anche della possibile introduzione dei test salivari, che prevedono un auto-prelevamento da parte dello studente, senza impiego di personale sanitario. Rispetto a questa ipotesi, "alle Regioni non sono ancora arrivati i documenti ufficiali del Cts", ma può essere una strada percorribile per arrivare a test massivi su studenti e personale.

Un altro aspetto sul quale si attendono indicazioni è il cosiddetto pass che dovrà consentire gli spostamenti - che dal 26 riapriranno tra regioni gialle - anche in zone in fascia rossa o arancione. Stando alle anticipazioni, si tratterà di un certificato che dimostri di aver fatto il vaccino, di essersi sottoposti a tampone nelle 48 ore precedenti o di aver avuto il Covid ed essere guariti.

Nelle regioni gialle potranno, poi, ripartire gli sport all’aperto; riaprono ristoranti a pranzo e a cena, ma solo con tavoli all'esterno; anche teatri, cinema e spettacoli potranno rialzare il sipario, ma sempre in luoghi aperti o con numeri contingentati all'interno, mentre i musei potranno riaprire anche al chiuso.

La road map proseguirà poi per gradi, con passaggi successivi fino all'1 luglio. Con l'auspicio - più volte ribadito dal Presidente Draghi e dal ministro Speranza - che non ci sia la necessità di tornare indietro e che tutti rispettino in modo stringente le regole di comportamento.

Il 15 maggio s'ipotizza la ripresa delle piscine all’aperto e la possibilità di andare al mare; ok anche al pubblico negli stadi, fino a mille persone.

L’1 giugno è la data per la ripresa delle attività connesse alle palestre; i locali pubblici potranno riaprire anche al chiuso a pranzo.

L'1 luglio, infine, sarà la volta delle fiere e dei congressi. Riaprono le terme e parchi tematici con nuove linee guida.

Il decreto anticipato in conferenza stampa - che arriverà in Consiglio dei Ministri martedì o mercoledì e per il quale si attendono ancora le linee guida definitive - per il momento manterrà il coprifuoco dalle 22 alle 5. Rimane il modello della mappa a colori, quindi ogni regione sarà classificata sulla base dei parametri settimanali, ma in base alle ultime indicazioni dovrebbe pesare anche la velocità con cui si procede nella campagna di vaccinazione.