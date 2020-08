Rientri dai Paesi a rischio, 9mila richieste di tamponi in Fvg

Sono circa 9 mila le richieste di tamponi arrivate, dal 13 agosto a oggi, alle aziende sanitarie della regione, come conseguenza dell'entrata in vigore dell'ordinanza emessa dal ministero dalla Salute per tracciare le persone che rientrano in Italia e provengono da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. A darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Praticamente tutte le istanze sono già state processate e le aziende contano di evadere i test nell'arco di una settimana. Nello specifico, alle 13 di oggi, sono 5 mila le richieste dal territorio di Trieste, mille da quello di Gorizia, 2.300 da Udine e 600 da Pordenone.

Il lavoro si aggiunge alla già onerosa attività di sorveglianza sanitaria in corso, che prevede anche la necessità di fronteggiare i flussi dei migranti provenienti dalla rotta balcanica, nonché lo screening degli operatori del Sistema sanitario regionale e di quelli impiegati nell'assistenza delle persone anziane e disabili.

Contemporaneamente proseguirà l'attività di "contact tracing" nel territorio, elemento indispensabile per contenere il contagio, circoscrivere e spegnere i focolai già attivi in regione e monitorare quelli che eventualmente si potrebbero verificare.