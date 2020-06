Rimandare gli appuntamenti mette a rischio la salute

L’esperienza che ci hanno raccontato molti utenti è sovrapponibile, tanto da diventare quasi una procedura standard dell’ultimo periodo, che mette in seria difficoltà soprattutto i pazienti più anziani. Chi aveva prenotato un appuntamento dal medico nei mesi dell’emergenza sanitaria (indicativamente a marzo, aprile e fino al 18 maggio) si è visto rinviare la prestazione per le disposizioni imposte durante il lockdown. Ora però che tutto potrebbe ricominciare, molti sono stati contattati dagli operatori delle strutture sanitarie e invitati a recarsi dal medico di medicina generale per “rifare l’impegnativa”, anche quando la visita o il controllo erano stati prescritti da uno specialista. Spesso, inoltre, gli operatori invitano i pazienti a chiedere al medico di indicare l’urgenza sull’impegnativa, in modo che l’appuntamento sia poi assegnato in tempi non eccessivamente lunghi. In molti casi infatti (un uomo di oltre 90 anni e un altro che ha superato i 60 ma che presenta una patologia per cui necessita di accertamenti al più presto) il fatto di rimandare la visita o l’esame di settimane potrebbe rappresentare un serio rischio per la salute dei pazient.